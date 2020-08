Entutelan a alcaldesa de Bogotá por la cuarentena más larga del mundo

La acusan de restringir libertades y de desincentivar el uso del comercio electrónico.

Lo que empezó como un tuit, ya se convirtió en una tutela apoyada por varios ciudadanos.

El Representante a la Cámara, Gabriel Santos, anunció el martes que radicaría una tutela contra la alcaldesa de Bogotá. Claudia López por restringir libertades a los ciudadanos sin ningún soporte técnico.

ATENCIÓN: Tengo la preocupación creciente de que la Alcaldía de Bogotá siente no tener contrapesos para restringir libertades a diestra y siniestra, sin sustento técnico, y con efectos perversos para la ciudadanía. ⬇️ Abro hilo sobre tutela que presentaré mañana — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) August 18, 2020

En poco tiempo, este tuit tuvo más de 1.400 retuits, 3.100 me gusta y cerca de 250 comentarios.

Para Santos, es preocupante la salud de quienes llevan ya cinco meses encerrados.

Dice que hacer ejercicio al aire libre es más efectivo para combatir el coronavirus que estar encerrados y además se combate el sedentarismo, la hipertensión y la obesidad.

El funcionario ha criticado las decisiones de la alcaldesa porque considera que están haciendo un daño peor en la economía y en la salud mental de los bogotanos, más fuerte que la misma pandemia.

No hay pruebas científicas que respalden la decisión de mantener por cinco meses encerrados a los ciudadanos, en la cuarentena más larga del mundo.

La tutela está fundamentada en el “derecho que tenemos todos los bogotanos de salir a caminar al aire libre, guardando distanciamiento social, para poder preservar nuestra salud mental y física”, dice.

Desde Twitter invitó abiertamente a quienes se quisieran sumar a la iniciativa con argumentos jurídicos y científicos.

Quienes se quieran sumar a esta tutela con argumentos jurídicos o científicos pónganse en contacto conmigo. Nuestros dirigentes deben entender que sus decisiones deben estar basadas en evidencia, más aún cuando se trata de limitar derechos fundamentales. — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) August 18, 2020

Gabriel Santos dice que la solución a un problema tan complejo como el coronavirus es el rastreo y el aislamiento selectivo, en vez de encerrar a los ciudadanos y cerrar negocios.

La tutela busca salvaguardar la salud de los bogotanos. Estudios académicos han demostrado que el riesgo es casi nulo cuando las personas hacen ejercicio al aire libre. Sin embargo la alcaldesa insiste en el encierro sin un fundamento técnico y afectando sobre todo la salud de los niños y de los ancianos que llevan cinco meses encerrados. La tasa de suicidios ha aumentado.

No tiene sentido, dice, que se permita la operación de oficinas cerradas como los bancos y no se permitan las actividades al aire libre, cuando hay mayor riesgo en un espacio cerrado que en un parque.

El Representante no se opone a las medidas de prevención pero sí a las decisiones arbitrarias anti técnicas.

Audiencia pública

La semana pasada cuando se conoció la propuesta del Plan Marshall de la alcaldesa, Santos citó a una audiencia pública para que los involucrados en el tema pudieran debatir.

La audiencia se realizó hoy y se hizo especial énfasis en la propuesta de aumentar a la tasa máxima, el ICA a las plataformas de comercio electrónico como Rappi, Uber Eats, PSE o PayU.

Varios participantes mostraron su descontento con la propuesta:

“El comercio electrónico es clave en el desarrollo de ciudades inteligentes. Hay 3 elementos muy importantes para el futuro de la ciudad, el comercio electrónico, el teletrabajo y la economía colaborativa.” Oscar Cadena, director relaciones públicas de Uber — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) August 21, 2020

“El incremento en el impuesto ICA planteado por la Alcaldía termina gravando todo tipo de comercio no presencial en la ciudad. Esto frenará la economía y generará un retroceso” dice Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá.

“Esta medida golpea fuertemente el ecosistema digital y la competitividad de la ciudad. Es inoportuno, inconveniente e inequitativo”, dice Santiago Pinzón de la Andi.

“Cuando los ciudadanos necesitan conectividad, flexibilidad y facilidades para acceder a las telecomunicaciones, el distrito en contravía decide aumentar las tarifas del ICA a estas actividades”, dice Samuel Hoyos de Asomóvil.

“Puede suceder que las empresas decidan migrar a municipios vecinos que ofrezcan mejores condiciones tributarias.” Profesor César Sánchez, Universidad Externado.

“No es congruente un aumento en la tarifa del ICA con los esfuerzos por formalizar la economía. Esta medida puede tener un efecto negativo en el proceso de reactivación.” Alberto Yohai – CCIT

