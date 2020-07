El Sena abrió convocatoria para 236 programas de formación

Si tiene ganas de estudiar, aproveche esta oportunidad. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria para que más de 46 mil personas se formen para el trabajo. La oferta incluye 236 programas de formación en los niveles auxiliar, operario, técnico, tecnólogo, especialización tecnológica y profundización técnica.

Según el director de la entidad, Farid Figueroa, a pesar de la pandemia, los procesos formativos no se detendrán y en medio de la crisis “nos estamos organizando para avanzar la educación semipresencial que proteja la salud de todos”.

Para lograrlo, la entidad está organizando turnos y protocolos de bioseguridad para que los aprendices vean sus clases prácticas de manera presencial sin aglomeraciones, mientras que las clases teóricas se desarrollarán con el apoyo de la plataforma virtual de aprendizaje, telefonía local y llamadas de voz a celular o teléfono para aquellos aprendices sin conectividad.

Las regionales con más cupos son: Antioquia, Atlántico, Distrito Capital, Bolívar y Boyacá. La oferta incluye un abanico de horarios: una jornada diurna de 6 a.m. a 6 p.m., jornada mixta de 6 a.m. a 10 p.m., jornada nocturna de 6 p.m. a 10 p.m. y jornada de madrugada de 10 p.m. a 6 a.m.

Cuando elija el programa de formación de su preferencia debe registrarse en la plataforma y si ya está registrado pulse clic en inscribirse y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Una vez inscrito recibirá un correo de confirmación y deberá esperar indicaciones para presentar la prueba de admisión.

Algunos programas tecnólogos ofertados son Desarrollo de Videojuegos, Animación Digital, Desarrollo de Sistemas de Información, Gestión Administrativa, Entrenamiento Deportivo, Actuación, Química Aplicada a la Industria, Guianza Turística, Gestión Logística y Dirección de Ventas, entre otros.

Dentro de los programas técnicos disponibles están Construcción de Edificaciones, Sistemas, Recursos Humanos, Monitoreo Ambiental, Cocina, Instalaciones Eléctricas, Dibujo Arquitectónico, Soldadura, Mantenimiento de Motocicletas, Recreación Comunitaria y Ejecución de Programas Deportivos.

La oferta incluye profundizaciones técnicas y especializaciones tecnológicas en temas como producción de fotografía publicitaria, Interventoría de proyectos de Telecomunicaciones, Metodologías de Calidad para el Desarrollo de Software, Actividades Recreativas para Población Infantil, entre otros.

El plazo para las inscripciones va hasta el 10 julio en www.senasofiaplus.edu.co o en las líneas telefónicas 30430111 en Bogotá y 018000910-270 en el resto del país.