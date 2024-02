El emprendimiento Colombiano se destaca en los LATIN AMERICAN AWARDS’ 24 by LA UNITED en el Reino Unido.

Publicado: febrero 6, 2024, 3:27 pm

El evento más importante de reconocimiento al talento de los empresarios latinos cerró las postulaciones con la participación de 59 colombianos de un total de 119 nominados de 15 países.

Las votaciones cerraron el 21 de enero. La gala se celebra el 17 de febrero.

Londres, enero de 2024

En febrero se resaltarán los trabajos más exitosos del año de hombres y mujeres de pequeñas, medianas y grandes empresas como ejecutivos, abogados, periodistas, médicos, chefs y artistas latinos (incluidos brasileros, españoles, portugueses e italianos) residentes en el Reino Unido.

La gala tendrá lugar el 17 de febrero en el Royal Lancaster Hotel en la exclusiva zona de Kensington, en los alrededores de Kensington Palace en Hyde Park, Londres.

Desde la mañana, el público podrá apreciar una exposición de dos artistas venezolanos. La artista plástica, Gledys Ibarra, expondrá sus pinturas acrílicas y el arquitecto y escultor Piero Troiani expondrá sus esculturas en madera en el hall del hotel.

De 10:00 a 6:00 p.m. se abrirá un espacio de networking en torno a stands con productos latinos en la Sala Nine Kings Suite. Por la tarde y un panel de debate sobre integración y empoderamiento económico presentado por Ria Financial, Hello Google y Red Global Mex.

Esta es la tercera versión de gala de reconocimiento al talento latinoamericano más importante en la capital británica: THE LATIN AMERICAN AWARDS’ 24 by LA UNITED. Por primera vez la misma comunidad latina postula y vota.

THE LATIN AMERICAN AWARDS’ 24 by LA UNITED busca mostrar lo más positivo de la migración latina en el Reino Unido, dando a conocer a los emprendedores de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, México, Italia, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela residentes en el Reino Unido, y brindando a los asistentes la oportunidad de experimentar la vitalidad y diversidad de la cultura latina.

Premiación y plataforma internacional de negocios

«Lo que se busca, además de resaltar el trabajo logrado con mucho esfuerzo por los latinos en el Reino Unido y su reconocimiento en el mundo anglosajón, es también crear una comunidad empresarial entre todos (as)», dice Bernardo Rendón, empresario colombiano y fundador de LA UNITED.

En la foto: Fundador de LA United, Bernardo Rendón, y el ex alcalde de Southwark, Barrie Hargrove.

«LA UNITED es la primera agremiación de empresarios que nace en tiempos de pandemia, formada por latinos residentes en el UK, y que se unen para ayudarse y favorecerse unos a otros para sacar sus negocios adelante», comenta el fundador de la agremiación.

En la antesala del evento se abrirá una plataforma de ‘networking’ completamente gratis para que los asistentes pueden conectar con potenciales compradores y vendedores latinos activos en el mercado de Reino Unido. Tendrá lugar alrededor de stands dispuestos en el Hall Principal del Hotel entre 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

Invitados especiales

Este año han sido invitados algunos miembros del Parlamento, el Embajador de Honduras Iván Romero Martínez, el Embajador de Chile, Francisco Bartolucci como Encargado de Negocios, el Lord Mayor de la “City” de Londres, Michael Mainelli, el embajador de Colombia, Roy Barreras, y empresarios del Reino Unido, América Latina, de China como Atique Choudhury y Ruiyou Lin y de Arabia Saudita como Leyla Brunton, entre otros.