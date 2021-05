Duque llama al diálogo nacional para “escuchar a la ciudadanía”

En una declaración desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque anunció la instalación de un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones en las cuales no deben mediar diferencias ideológicas.

Tras rechazar los actos violentos que han protagonizado manifestantes en Cali, Medellín y Bogotá, señaló que su propósito es “promover y acelerar el Plan Nacional de Vacunación, alcanzar la reactivación, proteger a los vulnerables, mantener sólidas las finanzas públicas y edificar un país que tenga verdad, justicia, reparación y no repetición».

Este martes, Duque envió a Cali una delegación conformada por el ministro del Interior, Daniel Palacios; la directora del DPS, Susana Correa; la consejera presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; y la directora del Icbf, Lina Arbeláez, con el fin de hablar con los promotores del paro que ya lleva seis días en la capital del Valle, la cual se encuentra bloqueada y con problemas de abastecimiento de alimentos y combustibles.

“Tomarán las medidas de acompañamiento necesarias para seguir protegiendo derechos fundamentales de la ciudadanía, establecer nuevos canales de comunicación con los diversos sectores sociales y articular integralmente la respuesta del Estado a la situación que vive la ciudad y el departamento, en especial la garantía de abastecimiento de alimentos y servicios públicos”, explicó.

Duque dijo que el Gobierno impulsará todas las investigaciones internas y con los organismos de control, para investigar los excesos de la fuerza pública en varias ciudades de país, aunque reiteró su respaldo “a quienes trabajan por la seguridad de los colombianos y al mismo tiempo toda la exigencia».

«El Gobierno de Colombia no tolera hoy, como no lo ha hecho en el pasado, ningún tipo de violencia y con mayor vehemencia rechaza la violencia que se escuda en justificaciones políticas. En nuestra democracia se puede alzar la voz pero no se puede empuñar un arma para acallarla».

La ONU, el Gobierno de Estados Unidos y los Embajadores de varios países europeos en Colombia se han mostrado alarmados por los supuestos excesos de la Policía desde que empezó el ‘Paro Nacional” en protesta por la reforma tributaria.

Colombia: We are deeply alarmed at developments in Cali overnight, where police opened fire on demonstrators, and a number of people were killed & injured.

States have a responsibility to protect Human Rights and facilitate peaceful assembly.



