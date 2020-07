Cuarentena estricta: Expertos dicen que es obsoleta y muy costosa

Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, la estrategia del aislamiento estricto, no ha dado los resultados esperados teniendo en cuenta las recientes cifras de muerte y contagio, que se han registrado en las últimas semanas.

Igualmente, la entidad, señala que esta medida ha sido realmente costosa, y no ha tenido un equilibrio entre las decisiones en la salud y los resultados económicos.

“No se encuentra una relación clara entre mayor costo económico y menores muertes. Es decir, la estrategia de “aislamiento estricto” para controlar el virus no sólo es obsoleta a estas alturas, sino también altamente costoso”, puntualiza ANIF.

Estas precisiones las hizo luego de elaborar un estudio sobre el impacto y el manejo del virus en los diferentes territorios del país. Asimismo, la investigación enfatiza que las ciudades con mayor número de contagios y muertes, como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, han tenido medidas de confinamiento más estrictas, y la reapertura ha sido más lenta.

Las cifras, sin embargo, siguen siendo desalentadoras. Esto dejaría claro que el objetivo del aislamiento obligatorio no se ha logrado en estas ciudades.

Ante una posible prórroga de la cuarentena en Colombia, dada las últimas cifras registradas, el Instituto Nacional de Salud enfatizó en su cuenta de Twitter que no están pensando en continuar con esta medida generalizada.

«Uno no debe decir nunca, pero no estamos considerando para Colombia un confinamiento generalizado. Hay evidencia que señala otros caminos, tenemos 16 países que han vuelto a medidas de confinamiento, pero no generalizados, prácticamente están haciendo por barrios, zonas, pasos”, aseguró la entidad.