Conozca cuatro destinos y festivales de música imperdibles antes de que acabe el 2022

Publicado: agosto 24, 2022, 1:29 pm

Los festivales de música suelen convocar anualmente a una gran cantidad de personas en torno a la pasión por bandas o solistas y experiencias inolvidables. Estos eventos se caracterizan por tener una duración de varios días y múltiples conciertos en el programa, siendo espacio para que varios artistas deleiten al público con su talento.

Muchos ven a estos festivales como una experiencia imperdible, algo para vivir al menos una vez en la vida. De acuerdo con ello, Hilton comparte una lista de cuatro de estos asombrosos eventos en diferentes destinos de Latinoamérica para disfrutar antes de que se acabe el año.

Rock in Rio (Rio de Janeiro, Brasil)

Fecha: Septiembre 2 al 12 de 2022

“El Festival más grande del mundo” así es como se conoce mundialmente al Rock in Rio, un evento originario de Brasil en el que los asistentes encontrarán múltiples conciertos de rock y pop. Para el 2022 se celebrará a finales del mes de septiembre en el Parque Olímpico Cidade do Rock, también llamado Nova Cidade do Rock o Parque Dos Atletas, en Barra da Tijuca, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil y tendrá una duración de dos fines de semana. Dentro de la nómina de artistas más esperados del evento se encuentran Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N’ Roses, Coldplay, entre otros.

Festival Cordillera (Bogotá, Colombia)

Fecha: Septiembre 24 al 25 de 2022

Este festival nació como una iniciativa para darle un nuevo espacio a sonidos de rock latinoamericanos en Colombia. Se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de la capital colombiana el mes de septiembre, durante dos días, reuniendo decenas de artistas entre los que se destacan Caifanes, Maná, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs, Mon Laferte, Julieta Venegas y muchos más.

Primavera Sound (Buenos Aires, Argentina)

Fecha: Noviembre 7 al 13 de 2022

Por primera vez llega a Argentina el festival catalan “Primavera Sound 2022”, un evento que ha realizado 19 ediciones en España y buscará repetir su esencia este año en Buenos Aires con una semana de shows. La imperdible programación musical incluye artistas como Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde, Pixies, Björk, Jack White y decenas más, abarcando diversos estilos musicales y géneros, apostando especialmente por el pop, el rock y las tendencias más underground de la música electrónica y de baile.

Corona Capital 2022 (CDMX, México)

Fecha: Noviembre 18 al 20 de 2022

Este noviembre llega una edición más del festival internacional más grande de la Ciudad de México que por tres días expondrá lo mejor de la música anglosajona para deleitar a los fanáticos. Algunos de los exponentes musicales más esperados para este evento son My Chemical Romance, Miley Cyrus, Paramore, Arctic Monkeys, Lil Nas X y The 1975. Además, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación musical con decenas de bandas y artistas independientes.