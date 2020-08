Colombianos quieren seguir viajando después de la pandemia

Una investigación realizada por Despegar, que pretende identificar los hábitos de viaje de los colombianos luego de la pandemia, reveló que 62 % de las personas que participaron del estudio quieren viajar por el país, y el 51 % planea buscar ciudades costeras para relajarse en las paradisíacas playas caribeñas.

En cuanto a los destinos internacionales el 28 % aseguran que quieren viajar a los Estados Unidos, mientras que el 25 % desean ir a Europa y el 18 % quiere visitar algún país latinoamericano.

Asimismo, el estudio confirmó que el 58 % de los colombianos planean llegar a sus destinos nacionales por vía aérea.

Finalmente, reveló que 41 % de los colombianos aseguran que el primer viaje que van realizar después de la cuarentena será una oportunidad para descansar y desconectarse de la rutina.

Destinos más buscados

Según un análisis de las búsquedas realizadas en la plataforma Airbnb, los colombianos quieren viajar local y en familia o con pequeños grupos de amigos las próximas vacaciones de fin de año: más del 70% de las búsquedas realizadas durante julio de 2020 fueron para la porción de destinos domésticos, casi un 15% más que en julio de 2019.

Además, es posible observar un aumento respecto al 2019 en la porción de búsquedas para lugares más pequeños como:

Pereira (+67% vs. 2019)

Villavicencio (+200% vs. 2019)

Cúcuta (+110% vs. 2019)

Manizales (+53% vs. 2019)

En cuanto a los residentes en Bogotá, además de los destinos mencionados, hay interés en lugares de cercanía como Sogamoso, en Boyacá, donde la porción de búsquedas para check-ins en enero 2021 creció un 200% vs. 2019, y Neiva, atractivo para los bogotanos por el Desierto de la Tatacoa, donde la porción de búsquedas para check-ins en enero 2021 creció un 40% vs. 2019.

Una esperanza para superar la crisis

Según las últimas cifras del DANE, en el segundo trimestre de 2020 las Agencias de Viaje registraron una disminución del 96 % en sus ingresos nominales y una contracción del 20 % en el personal ocupado. Por lo tanto, La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) señala la importancia de la reactivación de los vuelos, especialmente en la capital colombiana.

“Estas cifras reiteran lo que hemos venido informando al Gobierno sobre nuevas necesidades que requiere el sector turismo y nuestras Agencias, la falta de ingresos en estos 5 meses más la responsabilidad de seguir atendiendo obligaciones tributarias y con sus pasajeros hacen de esta situación insostenible”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Por último el reporte señala que los ingresos nominales en abril, cayeron un -93 %; en mayo, -97 %; y en junio, -95 %. Y que el personal ocupado bajó en el primer mes en mención un -16 %; en mayo -21 % y en el último mes -23 %.