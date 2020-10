74% de las personas considera que la industria petrolera es positiva para el país, según encuesta

Según el Barómetro Petrolero, un instrumento de medición de la percepción que tienen distintos sectores sobre la industria, elaborado por la ANDI, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, el Centro Nacional de Consultoría y la firma Jaime Arteaga & Asociados (JA&A), los colombianos son cada vez más conscientes de los beneficios que genera la industria petrolera para las finanzas del país y el desarrollo de políticas sociales.

La encuesta contó con la participación de 1.393 personas y tuvo en cuenta las cuatro principales conversaciones que ha tenido el país en términos de petróleo y gas.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, dijo que Colombia debe aprovechar la oportunidad de ser autosuficiente en el tema energético al máximo, siempre con sostenibilidad y manteniendo la conversación con las comunidades.

“El fracking es una discusión nacional que debe abordarse siempre desde argumentos técnicos, de manera que los programas pilotos les permitirán a los colombianos verificar con un test científico si los argumentos a favor o en contra de esta práctica tienen fundamento”.

José Armando Zamora, presidente de la ANH, dijo que el reto como sociedad es construir un contrato que permita buscar un modelo que encuentre al crecimiento económico, la conversación ambiental y el beneficio de las comunidades. Señaló que, además de técnica, la discusión del fracking también es política y social, y que se debe generar credibilidad en las instituciones como base para la operación industrial.

Alberto Consuegra, vicepresidente de Ecopetrol, explicó que Colombia tiene una tendencia decreciente en la producción de crudos pesados y que, si ésta se mantuviera, habría una disminución en las exportaciones a la vez que los cambios en las cargas de las refinerías, se darían con crudo importado.

“Esto se traduciría en un impacto fiscal de $20 a $25 billones. En ese sentido, afirmó que el fracking permitiría garantizar la seguridad en el abastecimiento de petróleo y de gas para el país”.

Resultados de la encuesta

Después de Comercio, Industria, Agrícola y Construcción, Turismo y Bancario, los encuestados afirmaron que el sector Petróleo y Gas es de los que puede ayudar más rápido a la recuperación económica.

El 60% de los encuestados dijo estar de acuerdo con que se aumenten las operaciones petroleras para contribuir a la reactivación económica.

El impacto de la crisis de los precios en las regiones productoras:

El 14% de los encuestados cree que el sector Petróleo y Gas es el que más empleo genera en la región; 16% el que más contribuye al progreso de la región; 17% el que más invierte en las comunidades donde trabaja; y 18% el que más invierte en responsabilidad social.

El regreso de los recursos de las regalías a las regiones productoras:

El 74% de los encuestados (73% en municipios productores y 74% en municipios no productores) considera que la industria es positiva para el país.

El 86% de los encuestados (87% en municipios productores y 86% en municipios no productores) afirma que la industria de gas es positiva para el país.

El 64% de los encuestados (67% en municipios no productores y 63% en municipios productores) dice tener una opinión positiva de las empresas de petróleo y gas.

Inicio de los proyectos pilotos de fracking:

El 57% de los encuestados sabe poco o nada sobre los programas de pilotos integrales de investigación de fracking, 22% tiene un conocimiento medio, y 21% alto o mucho.

El 50% de los encuestados cree que es cierto que el fracking acaba con el agua; 50% que el fracking produce aguas residuales contaminantes; 44% que el fracking acelera el calentamiento global; 37% que el fracking usa químicos venenosos; 33% que el fracking rompe el tejido social; y 29% que el fracking causa temblores.

El 30% de los encuestados está de acuerdo que se realicen actividades de exploración producción y transporte de Yacimientos No Convencionales; mientras que solo el 18% de los encuestados está de acuerdo con que en su municipio se realice fracking.

El 40% de los encuestados afirma que los pilotos de fracking están debidamente regulados por el Gobierno; 37% que los pilotos de fracking son proyectos de naturaleza científica o investigativa; 36% que los pilotos de fracking van a ser operados por empresas responsables; y 29% que los pilotos de fracking tienen espacios para la participación ciudadana.

Lea además: En noviembre se firmarían los primeros proyectos de fracking