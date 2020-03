¿Qué está pasando con James Rodríguez?

El 10 más reconocido de Colombia, que en su momento fue considerado el mejor jugador colombiano que ha representado al país en un mundial, está hoy en uno de los peores momentos de su carrera y el panorama no se ve muy claro para él.

Luego de haber ganado el premio Pushkas al mejor gol en un mundial y ser uno de los fichajes más importantes que ha hecho el Real Madrid, hoy en día se debate sobre el futuro del crack en España y los motivos por los cuales habría llegado a este punto.

Si bien las lesiones que ha sufrido en los últimos meses han significado falta de minutos en la cancha, enjugado ha afirmado en varias entrevistas que desea volver a tener el nivel de siempre y, por supuesto, representar a Colombia en Quatar 2020.

Desde el Real Madrid las noticias han sido difusas. En las diferentes intervenciones que ha hecho el técnico Zinedine Zidane, para el cuadro merengue James es una figura importante y clave para el ataque.

Sin embargo, a la hora de entrar a la cancha, al jugador no le dan los minutos esperados. Solo un par de veces desde que inició la Liga Santander, el jugador a tenido escaso minutos y aunque si bien marcó un gol, no ha sido suficiente para recuperar la titularidad que perdió desde su préstamo al Bayern Münich.

Diversas fuentes cercanas al club español y al mismo jugador han asegurado que se ha puesto en marcha todo tipo de canales de ayuda para que James pueda recuperar el nivel y ganar minutos.

Y es que, si por España llueve por Colombia no escampa. En la última rueda de prensa dada por el técnico Carlos Queiroz el caso james fue uno de los más relevantes. Aunque Queiroz no confirmó la convocatoria del jugador, sí afirmó que el no debe nada a nadie y que es importante analizar el nivel del mismo para que realmente pueda jugar.

Uno de los rumores que empezó a correr en los últimos días es que James habría dicho que si era llamado como suplente no jugaría con la selección. Esto, hasta el momento, no se ha confirmado y solo hasta que Queiroz lo decida sabremos cuál es el destino del 10 en el equipo.

Por ahora, en España, el que un día fue elogiado por su fútbol, hoy es rechazado por la prensa deportiva; la aguda prensa europea ha sentenciado a James asegurando que tiene los días contados en el equipo merengue y que podría no continuar en la siguiente temporada, aunque su pase de venta estaría en cerca de 30 millones de euros.

Sin embargo, al parecer, el jugador no quiere irse del club. Según los comentaristas colombianos, james estaría pidiendo más cancha y haciendo esfuerzos con entrenadores especializados para volver a jugar y poder así mismo resolver los problemas personales que tienen actualmente y que serían los que lo están afectando.

Por ahora, el destino de James es incierto tanto en el Real Madrid como en la Selección Colombia pero muchos desean volver a verlo en las canchas y regresar al nivel perdido.