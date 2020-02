Los errores más comunes al hacer uso de internet

De acuerdo con el estudio realizado por We Are Social y Hotsuite, en el mundo hay más de 4.000 millones de internautas. Diariamente, millones de personas visitan internet y, en particular, Colombia ocupa el puesto 34 en el número de visitas al ecosistema virtual.

Esto demuestra que el aumento del acceso a internet ha hecho que cada vez más colombianos estén conectados. Pero así mismo, los contenidos no responsables y el uso inadecuado de la red también ha crecido con el paso de los años.

Según el programa SAFE (seguridad Aplicada al Fortalecimiento Empresarial) del Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac), los colombianos deben usar de forma segura el internet, una tarea que debe hacerse en conjunto con todos los actores de la sociedad.

Y es que, de acuerdo a esta empresa, existen 7 errores comunes que cometen las personas a la hora de hacer uso del internet:

1. Débil o inexistente conciencia y cultura en Ciberseguridad a nivel organizacional

2. Información confidencial o crítica de las empresas o sus directivos expuesta sin control en Internet

3. Políticas y controles débiles para el uso seguro del correo electrónico corporativo o no cuentan con sistemas antispam o de detección de amenazas (phishing, spoofing)

4. Fallas en la política de renovación de DNS (nombres de dominio) de los servicios Web de las compañías en Colombia.

5. Copias de respaldo desactualizadas o inexistentes

6. Conexiones a redes inalámbricas públicas inseguras desde dispositivos corporativos o redes wifi-empresariales con contraseñas débiles o descifrables.

7. Dispositivos digitales sin soluciones de cifrado activas, que permitan bloquear o eliminar información en caso de pérdida o hurto. (Portátiles Celulares y Tablet)

