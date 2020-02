Denuncian graves condiciones de los perros antiexplosivos de Transmilenio

Luego de que la Alcaldía de Bogotá pidiera que los perros antiexplosivos que vigilan las estaciones de Transmilenio fueron retirados de este «trabajo», el equipo veterinario de vigilancia y control y del Escuadrón Anticrueldad del Instituto de Protección y Bienestar Animal IDPYBA entregó un informe donde se pudo evidenciar las malas condiciones en las que se encontraban en malas condiciones.

Perros con enfermedades dermatológicas, auditivas y musculoesqueléticas, salud oral deficiente y mayores de 8 años, son algunas de las situaciones que se pudieron ver.

Además, se observó también que los animales eran alimentados solo una vez al día, carecían de suplementos vitamínicos nutricionales para favorecer su salud y estaban vacunados solamente contra la rabia, cuando es indispensable utilizar vacunas polivalentes.

El informe también señala que mientras se aseaba a los perros, estos eran amarrados con traíllas en árboles y barandas. Finalmente se evidenció en los animales ansiedad y agresividad, atribuidas a la imposibilidad de expresar comportamientos naturales como juegos, ladridos, libre locomoción y socialización, entre otros.

De acuerdo con el informe, van 108 perros que han sido jubilados pero faltan 36 que todavía están en las estaciones.

«En razón de este informe se hace todavía más urgente que el IDPYBA, junto con la Secretaría de Gobierno, vigilen el estado físico y emocional de los perros usados en estas actividades en toda la ciudad y apliquen las sanciones respectivas. No podemos normalizar ningún tipo de maltrato animal”, aseguró la concejalAndrea Padilla Villarraga.

En cuanto a la solicitud de soluciones al “desempleo canino”, alegado por las empresas de seguridad y vigilancia, la concejal finalizó que los perros no son desempleados porque no son trabajadores en sentido estricto. Ellos no devengan salario ni prestaciones. Tal alegato parece un pretexto para justificar la explotación de los perros y negarse al cambio. Transitar hacia alternativas tecnológicas es una opción que deberíamos explorar con responsabilidad.

