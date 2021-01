«WhatsApp es bastante intrusivo y Facebook es un buitre de los datos»: experta en privacidad y protección de información

Para entender mejor del tema conversamos con Carissa Véliz, profesora de Oxford y experta en privacidad y protección de datos.

En entrevista con BBC Mundo, la autora de «Privacy is Power» (La privacidad es poder) sostiene que el cambio de WhatsApp es bastante intrusivo, pero que el verdadero «buitre de los datos» es su empresa propietaria: Facebook.

Debemos recordar que Facebook compró a WhatsApp en 2014 y en ese momento prometió que las dos empresas no iban a compartir datos. En 2016 cambian de opinión y deciden que sí se compartirá la información, pero el usuario tenía la opción de decir que no. En cambio, ahora anunciaron el cambio para que no exista oportunidad de rechazo y si no aceptas las condiciones ya no podrás usar la plataforma WhatsApp.

Por eso yo creo que la gente reaccionó. En primer lugar, debido a que son medidas bastante intrusivas. Algunos de los metadatos que se recolectan pueden ser usados para identificar a las personas. Me refiero a tu número de teléfono, los de tus contactos, tus fotos de perfil o cuándo estuviste en línea por última vez. También datos referidos a diagnóstico como batería y uso del móvil.

En segundo lugar, se trata de un recordatorio de qué tan autoritarias son estas compañías que te presentan unas condiciones de uso que todo el tiempo están cambiando. Y una vez que ya llevas años usando la aplicación te dicen «todo o nada»; entregas tus datos o ya no puedes usar la plataforma, perdiendo tus mensajes y el contacto que cultivaste con gente durante mucho tiempo.