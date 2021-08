Tras variante Delta en Colombia: Conozca claves para comprender qué es la inmunidad de rebaño y cómo lograrla

El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, explicó qué significa la inmunidad de rebaño o colectiva, cómo lograrla y por qué, pese a que un municipio vaya bien en vacunación, no quiere decir que esté exento de contagios.

Para empezar, el viceministro señaló que hay que comprender que la inmunidad de rebaño o colectiva sucede cuando una proporción suficiente de la población es inmune a la infección, ya sea porque la tuvo, o porque fue vacunada, por lo tanto, no se propaga de forma epidémica, es decir, en picos.

Esta inmunidad depende de qué tan contagioso es el germen causal de la infección en un ambiente donde todos los individuos son susceptibles. En el caso del SARS-CoV-2, se estima que cada caso contagia entre dos y tres personas.

A este se le llama el número reproductivo o R0 (erre cero). Entre más alto sea el número de contagios esperado, más alta es la proporción de personas que deben ser inmunes para que la infección no se propague en forma de picos.

Pero, llegar o pasar el umbral de rebaño no quiere decir que no haya nuevos casos porque en la población todavía habrá individuos susceptibles. «Observaremos casos de infección, pero no habrá picos, en otras palabras, no habrá una epidemia. Cuando se observan casos a un ritmo constante decimos que es una infección endémica», dijo el viceministro Moscoso.

Además, señaló que «si hay una población con 100 personas susceptibles y llega una con covid-19, que tiene un número reproductivo de 2, la posibilidad de que dos personas se contagien es muy grande. Pero, si en la población hay 80 que son inmunes la persona infectada tendrá una menor posibilidad de toparse con alguien susceptible y transmitirle la infección», explicó.

Suponiendo que una persona con el virus, que tiene una capacidad de transmisión a dos personas, o en el caso de la variante Delta que es mucho más contagiosa y podría transmitir la enfermedad a seis u ocho personas, sale a la calle y se encuentra con personas vacunadas, es decir con inmunidad, la infección no se propaga, o lo hace en menor cantidad porque las personas con las que tuvo contacto en su mayoría estaban vacunadas y usaban tapabocas. «¿Y qué le pasa a ese virus? El sistema inmune del contagiado lo elimina al cabo de unos días sin que se hubiera trasmitido la enfermedad», dijo el viceministro.

Por otra parte, existen diferentes formas de estimar ese umbral de rebaño y alcanzarlo.

Inicialmente se estimó que se lograría con el 70 % de la población inmunizada; después se observó que existen variantes mucho más transmisoras y que logran evadir la inmunidad natural. Ahora con la variante Delta y otras que han mostrado ser más contagiosas, se estima que ese umbral pueda ser igual o superior al 90 %.

«Si me vacuno, tendré la inmunidad individual, pero adicionalmente voy a disminuir el riesgo de transmitirle a mi familia y voy a sumar para llegar a la inmunidad colectiva», agregó.

El viceministro de Salud también aprovechó para aclarar dudas respecto a los avances de vacunación de algunos territorios y resaltó que la inmunidad no es de una sola región, ciudad o departamento.

«La OMS dice que no estamos protegidos hasta que todos estemos protegidos. Aquí podemos tener un municipio que ya alcanzó el 90 % de vacunados, pero si el municipio de alrededor tiene el 60 %, pues cualquier infectado puede ir a buscar al 10 % que le falta por vacunar y lo va a infectar», dijo Moscoso.

En ese sentido, manifestó el viceministro, la inmunidad colectiva no es de una sola zona geográfica, es de una zona territorial mucho más amplia y cuando hay alta movilidad y son fáciles las conexiones con todo el mundo, la inmunidad deberá ser de todo el mundo.