Tenga en cuenta lo que debe hacer si un familiar fallece en su casa

Estos son los pasos que debe seguir:

Comuníquese con su EPS para pedir la asistencia de un profesional de la salud. Una vez reciba la visita, el médico encargado deberá dictaminar la causa de la muerte, y generar el certificado de defunción en formato físico y digital. De acuerdo con la causa de la muerte, la EPS debe alistar el cuerpo según protocolo de bioseguridad para que el servicio funerario lo recoja. El servicio funerario contratado por la familia debe realizar el trámite de solicitud de la licencia que corresponda ante la Secretaría Distrital de Salud. La funeraria, por su parte, deberá solicitar la expedición de licencia en la ventanilla de la Secretaría de Salud Bogotá entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., si la persona fallece fuera de estos horarios, la empresa funeraria deberá realizar los trámites con la debida documentación, a través del correo electrónico LicenciasFunerarias@saludcapital.gov.co. Cuando la licencia funeraria esté lista, la empresa encargada podrá recoger el cuerpo para iniciar con todos los protocolos del rito funerario. Sin embargo, en el caso de que la persona haya fallecido por el covid- 19, el cuerpo irá directamente a servicio crematorio, ya que esto hace parte de las medidas de bioseguridad.

No obstante, la secretaría de Salud informó que se pueden presentar algunas dificultades en el proceso del manejo y traslado del cuerpo. Por ejemplo, si el médico no diligencia correctamente la información del certificado de defunción sobre las causas de la muerte, no podrá realizar el trámite de licenciamiento de cremación.

Por otro lado, si la persona fallecida no tiene un asegurador conocido, es población vulnerable o está a cargo del estado, la Secretaría Distrital de Salud cuenta con un equipo que realiza la actividad de certificación de la defunción. La Alcaldía Mayor de Bogotá, además, ofrece auxilios funerarios a este tipo de población.