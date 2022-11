Solamente el 10% de la población acude al dermatólogo y Colombia no es la excepción

Publicado: noviembre 25, 2022, 9:01 am

El órgano más grande que posee el ser humano es la piel y también es el más ignorado. Por años son miles las personas que poco o nada dedican al aprendizaje del porqué es tan importante cuidar la piel, ya sea contra los rayos del sol o simplemente estar pendientes ante cualquier alteración que sufra. Por eso, L’oréal busca promover en Colombia la campaña #TuDermatologoSabeMas, con la que espera que más personas acudan en el país a estos profesionales de la salud para así evaluar su piel a profundidad, recibir diagnósticos y crear una rutina especial adecuada para cada uno.

Con #TuDermatologoSabeMas, L’oréal busca generar conciencia sobre la importancia de visitar regularmente a los dermatólogos y también del uso adecuado de productos para la piel cuyos componentes estén avalados por estos especialistas de la piel y así crear una rutina de cuidado diaria personalizada al tipo de piel de cada persona. Y por supuesto, prevenir enfermedades futuras.

Las cifras en Colombia deben contemplarse como una preocupación en salud pública, de acuerdo con el anuario estadístico de 2017 del Instituto Nacional de Cancerología “se evidencia que el cáncer de piel continúa siendo la patología tumoral maligna con el mayor número de diagnósticos nuevos en esta institución, sumando 712 casos para el año reportado.”

Estas cifras se suman a una preocupación global frente al cáncer de piel. Para el 2020 en el mundo se presentaron más de 1.500.000 casos nuevos de cáncer de piel, esto de acuerdo con datos del Observatorio Mundial del Cáncer, de la Agencia internacional de investigación en Cáncer. Sumado a la problemática cifra de que solamente el 10% de la población acude al dermatólogo.

“Después de la pandemia todos los pacientes están muy interesados en su cuidado de la piel, ahora a la gente le encanta la prevención. Cada vez hay más personas que están interesadas en comenzar una rutina de skin care, que contenga antioxidantes, o una rutina anti edad. Yo diría que después de todo este tiempo, el motivo número de consulta hoy es la prevención”, afirma la doctora Camila Pérez Madrid, médica dermatóloga y vocera de la campaña.

Esta iniciativa de #TuDermatologoSabeMas hace parte de un esfuerzo de L’oréal Dermatological Beauty y sus cuatro marcas CeraVe, La Roche-Posay, SkinCeuticals y Vichy, que logra llegar a países como Ecuador, Perú, Panamá y Colombia y que gracias a esta campaña de concientización se espera que impacte a los más de 100 millones de habitantes que se encuentran en esta región.

Aunque los datos en Colombia son escasos, un estudio de 2018 realizado sobre registros del Instituto Nacional de Cancerología mostró que el cáncer de piel más frecuente es el carcinoma baso celular que representó el 52,7% de casos, seguido del carcinoma escamo celular con el 22,6% y finalmente el cáncer tipo melanoma con el 16,1%.

Cifras que son más evidentes en mujeres. Este mismo estudio del Instituto Nacional de Cancerología estimó que la incidencia de melanoma maligno en mujeres es de 4,6 por 100.000 habitantes en mujeres y 4,4 por 100.000 en hombres.

De acuerdo con la especialista, las personas acuden al dermatólogo por problemas como el acné, las manchas, la rosácea (enrojecimiento de la piel) y el cuidado capilar, en especial de las caídas de cabello. “Hoy los pacientes quieren utilizar productos que tengan aval dermatológico, que tengan estudios y esto es lo que encuentran en un laboratorio como L’oréal”.

Para la especialista es tan importante acudir al dermatólogo para un diagnóstico como para diseñar una rutina adecuada. “Por ejemplo, existen antioxidantes como la vitamina C y la niacinamida, estos dos productos son versátiles y cuidan la piel de manchas, le devuelve luminosidad y combaten las arrugas y reducen la aparición de manchas, pero es mejor contar un diagnóstico adecuado para cada paciente”.

Es ahí donde los productos de L’oréal se ajustan a las necesidades de los especialistas de la piel y responden a la problemática mundial frente a la falta de prevención de aparición de anomalías y hasta de cánceres.

“Es muy importante una rutina básica con un limpiador, un hidratante. Lo primero es guiarse por el tipo de piel, ya sea piel grasa con poros, piel mixta, si tiene poros solamente en la línea T y la piel seca que cuenta con poros. El último tipo es la piel sensible, ya sea que sufra de rosácea o dermatitis, si se tiene una piel sensible o cualquier patología, sí o sí se debe acudir al dermatólogo, porque no todos los acnés, por ejemplo, se tratan igual, por eso se debe consultar al dermatólogo”, sostiene Pérez Madrid.