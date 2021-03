Siete efectivos consejos para buscar empleo

Según cifras y datos del DANE, a mediados de 2020 en Colombia, la pandemia dejó 4,15 millones de personas sin empleo, lo que ubicó a la tasa de desempleo en 20,2%, 9,5 puntos porcentuales más que julio del 2019, cuando el índice fue de 10,7 %, marco que deja una gran parte de la población acta para trabajar buscando constantemente empleo.

Ante esto, la Dra. Casilda Güell, Decana de la escuela de negocios OBS Business School, brinda una serie de recomendaciones para la búsqueda del primer empleo:

Los perfiles que están buscando las compañías

Tenga en cuenta que las empresas buscan profesionales con capacidad de adaptación al cambio y a la transformación digital, para ello es necesario reforzar estos skills (habilidades) para que su perfil sea más completo.

Salario, prestaciones y tipo de contrato

Al ofertar como empleado, es muy importante conocer su salario base y si la empresa aplica complementos salariales, bonificaciones, pagos extra, prestaciones entre otros. Recuerde que es clave conocer de antemano que tipo de contrato le están ofreciendo, allí quedará determinada la relación entre la empresa y el trabajador.

Refuerce las habilidades blandas

Las compañías están buscando profesionales con habilidades como por ejemplo liderazgo, comunicación, flexibilidad, la capacidad de innovar y actualizarse constantemente, estás últimas muy valoradas en el contexto actual.

Prepárese para la entrevista de trabajo

Es importante asistir al encuentro informado sobre la organización, sus valores, misión y visión, muéstrese seguro y ágil al responder, pero sin caer en ansiedad. Sobre su perfil, si tiene habilidades hacia el trabajo en equipo, adaptación al cambio, capacidad de comunicación, productividad, creatividad, resolución de problemas, menciónelas. La recomendación más importante es evitar mentir, ya que, de ser elegido, puede acarrearle problemas al interior de la organización a futuro.

Refuerce sus habilidades y conocimientos digitales

Por la pandemia las competencias digitales se han vuelto indispensables en las empresas. Las más demandadas son: informatización y alfabetización informacional; comunicación en entornos digitales, capacidad de creación de contenido digital, capacidad de seguridad y protección de datos y capacidad de resolución de problemas en entornos digitales, por supuesto, tener conocimientos básicos en el manejo de herramientas de conexión como Meet, Zoom y Teams.

Tenga claro las tareas a desempeñar

Es posible que no lo plantee o que crea que queda bastante claro, pero en ocasiones puede verse realizando tareas para las que no está cualificado, o no tienen nada que ver con el trabajo pactado. Es por ello que debe conocer cuáles serán sus funciones dentro de la empresa.

No le tema a los nuevos retos

Abra su mente a nuevos campos laborales más allá de su zona de confort, trabaje de manera constante en sus habilidades soft y la formación continua de cara a una actualización permanente de contenidos y capacidades.