Proyecto de Reforma tributaria en Colombia muestra el efecto de aumento de inversiÃ³n en Miami en septiembre 2022.

Colombia representó el 11,77 % de todas las búsquedas internacionales en septiembre de 2022, frente al 8,93 % en septiembre de 2021.

Aunque aún no se ha aprobado la reforma y el gobierno ha moderado algunas de las propuestas, este proyecto sigue generando bastantes temores en el sector empresarial y en los inversionistas, por eso en el mes de septiembre del 2022, Colombia registró una vez más la mayor cantidad de búsquedas web globales de bienes raíces en Miami, según un nuevo informe de la Asociación de REALTORS de Miami.

La participación de Colombia en las búsquedas internacionales del sur de la Florida aumenta año tras año, Colombia está de número uno en el Top 10 de países que buscan propiedades para vivir o invertir en Miami; según el estudio, el top es así:

1. Colombia

2. Argentina

3. Rusia

4. Venezuela

5. Reino Unido

6. Filipinas

7. China

8. Canadá

9. México

10. España

Si bien la reforma ha presentado algunos avances en términos de aumento de la progresividad y la eliminación de costosas exenciones, hay temas, como la tributación de los dividendos para no residentes al 20%, que profundizarían las asimetrías de no residentes, además de generar un incremento de los inversionistas del exterior en jurisdicciones donde no exista un convenio para evitar la doble imposición que pasaría del 41,5% al 48%.

Para el caso de los colombianos residentes en Estados Unidos, es importante advertir que en la actualidad no existe convenio de doble imposición con Colombia que permita determinar dónde y en qué condiciones deben gravarse las rentas de las personas naturales o los empresarios que tienen negocios en esos territorios, como por ejemplo exportaciones, importaciones o inversiones.

Al no existir el convenio, se genera el fenómeno de doble imposición frente a los ingresos que se causen en diferentes países y territorios, lo que conlleva a que una persona natural o jurídica cumpla con sus obligaciones tributarias sobre la base del total de sus ingresos, sin estimar que el otro país haya gravado ese ingreso con sus propios impuestos, quedando sometidos a una doble imposición, incluyendo los impuestos que recaen sobre los bienes inmuebles en los dos países.

Por otro lado, el incremento del impuesto al patrimonio e impuestos a los dividendos tienen en jaque a muchos empresarios e inversionistas.

Isbely Glazer de US Prime Realty LLC, explicó que, en principio, para comprar una propiedad en Estados Unidos, una de las recomendaciones más importantes que debe tener en cuenta todo comprador de propiedad raíz o de negocio en calidad de extranjero es abrir una compañía o hacer el registro de una corporación en los Estados Unidos, ya que no se recomienda comprar un bien raíz a título personal, pues esto genera un sobre costo del impuesto del 15% adicional a los impuestos cotidianos y demás costos de venta, por lo que es preferible comprar a nombre de una compañía, en dado caso que el inversionista tenga demasiado afán, puede comprarlo de forma personal, solo para no perder la oportunidad de comprar la propiedad, pero es conveniente inmediatamente después de hacer el cierre del negocio, abrir dicha compañía y traspasar de la persona a ésta, esto es una opción de emergencia porque definitivamente lo más apropiado es hacer la sociedad primero.

También, hay que tener presente la renovación de la corporación de forma anual.

Esta tendencia es cierta para colombianos de todos los estratos y no solo para los estratos altos o los colombianos más ricos. Porque esto tiene que ver con factores como el deterioro de la situación del país, la desaceleración de la economía, el incremento de tasas de interés por parte del Banco de la República, y el alza del dólar, entre otros, además del panorama político cambiante que está llevando a los compradores globales a diversificar su dinero en inversiones más seguras en Estados Unidos.

Para Isbely Glazer de US Prime Realty LLC, otro tema a poner en consideración antes de la compra de un inmueble en Estado Unidos es el valor y los tipos de tributos que se deben pagar. Así como el tema sucesorial también genera tributos. Específicamente, el Estado de Florida se puede quedar con hasta 30% de una propiedad si no se hacen planes con anterioridad, cuando una persona muere es muy importante hacer una sociedad o corporación americana y no como persona natural. Para extranjeros es indispensable además la preparación de un acuerdo de operaciones que debe tener detalles de la corporación, como nombre de propietarios, porcentaje de participación, dirección de cada uno, además registro de beneficiarios en caso de una calamidad o muerte.

Según la investigación que muestra la proyección a septiembre del 2022, las 10 principales ciudades internacionales que buscan en MiamiRealtors son:

1. Bogota Colombia

2. Medellín, Colombia

3. Buenos Aires, Argentina

4. Caracas, Venezuela

5. Barquisimeto, Venezuela

6. Madrid, España

7. Montreal Canadá

8. Cali, Colombia

9. Ciudad de México, México

10. Moscú, Rusia