Pronunciación, mala postura y falta de argumentación, errores más comunes en entrevistas laborales de los colombianos

La comunicación asertiva amplía el espectro profesional y personal. Los sectores de la economía en derecho y finanzas son los que más solicitan acompañamiento en mentorías y talleres que ayudan a potencializar habilidades blandas para entrevistas laborales, manejo de equipos, liderazgo y negociación.

Cabe resaltar que el ámbito de las comunicaciones estratégicas es clave, cifras de Revista P&M revelaron que la industria movió $5.3 billones de pesos en 2020 con nichos fundamentales como economía naranja y buenas prácticas de la industria.

Durante el evento Women in Payments Latam, organizado por Global Association of Women in Payments, una entidad que reunió a más de 700 mujeres destacadas de la industria de pagos, sector financiero y fintech en LATAM, se destacó Jennifer Sáenz. quien habló sobre la importancia de la comunicación asertiva de las mujeres en tiempos virtuales.

¡Fatal! Nunca cometa estos siete errores en entrevistas de trabajo

La representante colombiana resaltó junto a mujeres líderes de talla mundial que “la comunicación no es una actividad de bajo riesgo, es muy importante para relacionarnos en ambientes laborales, cada vez más mujeres se están moviendo masivamente a aprender y reforzar estas habilidades por que se están abriendo nuevos espacios de liderazgo que antes no existían”. Sáenz rescató temas como la empatía, la importancia de la comunicación no verbal, y la argumentación como algunas de las habilidades blandas que más trabajan los colombianos en las mentorías de su organización Elespik.

“Los talleres de expresión oral, manejo de la voz, storytelling o narrativa, liderazgo, servicio al cliente, negociación permiten desarrollar habilidades blandas fundamentales para la construcción de los discursos en diferentes ámbitos laborales” puntualiza Sáenz.

Según un informe del Elspik, el 85% de los profesionales invierten en talleres personalizados en alguna habilidad blanda ascienden en su posición, cambian de empresa o consolidan su liderazgo con su equipo de trabajo.

Conozca las habilidades «blandas» y «duras» que deben tener los colaboradores de las empresas

Para lograr tener éxito en diferentes habilidades blandas, Sáenz señala la importancia de tener objetivos claves y entrenar, porque como en cualquier destreza que se quiera adquirir implica práctica, por eso sus talleres que son 70% de práctica y 30% de teoría y constan de un mínimo de 8 horas, un entrenamiento medio de 16 y un completo de 24 horas para cada tema.

Las habilidades blandas generan conciencia sobre los errores que se comenten en comunicación y gradualmente se mejoran temas como: pronunciación, postura, falta de argumentación, capacidad de síntesis y construcción del discurso.