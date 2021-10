Para estar preparado: Siga estas ocho claves para aprovechar el comercio electrónico durante los días sin IVA

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) identificó cuáles son los beneficios que ofrecen los canales digitales en todo el territorio nacional, para que las personas puedan hacer de sus compras online durante las fechas excluidas del IVA, una experiencia positiva y segura.

“El eCommerce es un ecosistema digital fundamental para la reactivación económica del país y una herramienta poderosa, capaz de ampliar los mercados, disminuir las barreras de inclusión financiera, los costos operativos, la intermediación, además de ser un reactivo para incrementar la competitividad y facilitar los procesos de compras en los colombianos”, expresa María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

[VIDEO] Estas serían las fechas de los días sin IVA: Fenalco planteó las próximas jornadas, Gobierno las debe confirmar

Según definió el Gobierno Nacional, los días sin IVA para este año serán: 28 de octubre, 19 de noviembre y el 3 de diciembre, y se realizarán en forma presencial y mediante el comercio electrónico. Para aprovechar los beneficios que ofrece este canal, estas son las ocho claves que la CCCE identificó para que los compradores disfruten de manera positiva su experiencia online:

Unidades permitidas: Por persona y para cada una de estas jornadas, se podrá adquirir hasta tres productos de la misma referencia en un mismo comercio.

Facturación: Para las ventas que se realicen por comercio electrónico, el tiquete de compra deberá ser emitido con la tienda a más tardar al día siguiente de la jornada sin IVA y con plazo de hasta las 11:59 p.m. Una novedad que se incluyó para estas fechas es la emisión de la factura electrónica en todas las transacciones que realicen y para esto, el comprador tendrá que incluir algunos datos personales para concluir el proceso.

Medios de pago: Durante las tres jornadas se podrá pagar mediante los siguientes métodos: tarjeta débito, tarjeta de crédito, sistemas de para realizar pagos en línea o directamente con dinero en efectivo.

Tiempo de entrega: Los bienes adquiridos deberán ser entregados al consumidor final o recogidos por este dentro de las dos semanas siguientes, a partir de la fecha en la cual se emita la factura y no se podrán reprogramar envíos posteriores.

Beneficio: Es importante tener en cuenta que la exención del IVA no es una promoción o una oferta sobre los productos, sino una causación del impuesto del 19%.

Información: Durante estos días se pueden presentar congestión en algunas páginas de comercio electrónico, y ante cualquier tipo de afectación, el comercio deberá informar al igual que comunicar adecuadamente sobre la disponibilidad de los productos, las fechas de entrega y los métodos de pago con los que cuenta.

Reclamos: Los clientes tienen el derecho a formular quejas; a solicitar la reversión de pagos cuando sea objeto de fraude, corresponda a una operación no solicitada, el producto adquirido no sea recibido, o el artículo entregado no corresponda a lo solicitado o esté defectuoso.

Seguridad: A la hora de comprar, es muy importante hacerlo directamente en las páginas web de almacenes de cadena reconocidos o un ‘marketplace’, que garanticen que los productos van a llegar a su destino tal y como se pidieron, así como su respectiva garantía de compra.

“Compra lo nuestro”: Campaña para impulsar reactivación económica y consumo de productos hechos en Colombia [VIDEO]

La exención del IVA será aplicada para los productos como: vestuario, complementos de vestuario, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares, bienes e insumos del sector agropecuario, según los límites y especificaciones establecidas para cada una de estas categorías.

“El comercio electrónico es el lugar en donde comerciantes, usuarios y autoridades pueden promover incentivos, medidas y regulaciones como las viviremos en estas jornadas sin IVA, y que sirven para estimular y confirmar el buen momento que goza el sector y en el nivel de confianza con la que cuenta este canal en la población colombiana”, concluye la vocera de la CCCE.