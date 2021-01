Migración Colombia advierte que los extranjeros que violen las medidas de aislamiento serán expulsados

Luego de las autoridades detectarán una fiesta clandestina en la que participaron 65 ciudadanos extranjeros, el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, aseguró serán expulsados del territorio nacional por violar las medidas de aislamiento y poner en riesgo la salud pública.

Asimismo, aseguró que estos hechos que se registraron al sur de la capital del país, no tienen ningún tipo de justificación en medio de una emergencia sanitaria. Por lo tanto, solicitó al Director de la Regional Andina que se inicien las actuaciones administrativas correspondientes para sancionar a este grupo de personas.

“El Covid no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país», afirmó el Director de la Entidad.

De acuerdo con la autoridad migratoria, desde que se declaró la emergencia sanitaria, se han adelantado más de 56 mil verificaciones y se han expulsado a más de 600 personas por no cumplir con las normas establecidas.