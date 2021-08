Grandes compañías mundiales exigen vacunas a sus empleados: ¿Llegará la medida a Colombia?

Los mandatos de la vacuna Covid se extienden por toda la América corporativa a medida que la variante delta estimula la acción. Es posible que el gobierno de los EE. UU. no exija que todos reciban las vacunas Covid-19, pero los grandes empleadores de las empresas estadounidenses están dando un paso al vacío.

Más de una docena de grandes corporaciones estadounidenses, incluidas Walmart, Google, Tyson Foods y United Airlines, han anunciado recientemente los mandatos de vacunas para algunos o todos sus trabajadores.

“Con el rápido aumento de los casos de COVID-19 de variantes contagiosas y peligrosas que conducen a tasas crecientes de enfermedades graves y hospitalización entre la población no vacunada de EE. UU., Este es el momento adecuado para dar el siguiente paso para garantizar una fuerza laboral completamente vacunada”, dijo la Dra. Claudia Coplein, director médico de Tyson, dijo en un comunicado el martes.

Aunque algunos empleadores ahora exigen unilateralmente las vacunas, la mayoría ha limitado el alcance de su orientación a ciertas oficinas o grupos específicos de trabajadores.

Google y Facebook han ordenado las vacunas de Covid para cualquier persona que regrese a sus oficinas de EE. UU. Walmart, que tiene 1,6 millones de empleados en EE. UU., ha impuesto un mandato de vacunas para todo el personal corporativo y administrativo, mientras que los empleados de las tiendas deben usar máscaras en los condados de alto riesgo.

En abril de 2020, una encuesta de Gallup encontró que el 70% de los empleados encuestados trabajaban desde casa. Las empresas están tratando de traer su fuerza laboral de regreso a la oficina, pero algunas ya han comenzado a retrasar sus fechas de regreso a medida que aumentan los recuentos de casos de Covid. A fines del mes pasado, Google pospuso su fecha límite de regreso a la oficina hasta el 18 de octubre, un retraso de más de un mes.

United Airlines dijo el viernes que todos sus aproximadamente 67,000 empleados estadounidenses deben proporcionar pruebas de que están vacunados contra Covid a más tardar el 25 de octubre, convirtiéndose en la primera aerolínea importante del país en emitir tal mandato. Los empleados corren el riesgo de ser despedidos si no cumplen, aunque United dijo que habrá exenciones por razones religiosas o médicas.

Incluso las empresas con los mandatos más amplios están obligadas por ley a permitir algunas excepciones.

La vicepresidenta de personas de Facebook, Lori Goler, dijo que la compañía de casi 59,000 empleados globales contará con un proceso para las personas que no pueden ser vacunadas por razones médicas o de otro tipo y que está trabajando con expertos “para asegurar nuestro regreso a los planes de oficina, priorizar la salud y la seguridad de todos «.

En los últimos días se conoció la noticia del despido de tres trabajadores de la cadena de noticias CNN, en Estados Unidos, por no estar vacunados contra la coid-19. Jeff Zucker, director de CNN, declaró que “permítanme ser claro: tenemos una política de cero tolerancia con esto”.

Mientras todo eso pasa en el mundo, en Colombia el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, indicó que «Las leyes Colombia no tienen previsto ese tipo de cosas», al explicar que un empleador no puede despedir a un trabajador si no se quiere vacunar contra la covid-19.

En diálogo con Rcn Radio, el funcionario precisó que «a un trabajador colombiano no se le puede despedir si no quiere vacunarse. Si un empleador toma esa decisión, incurre en un despido injustificado».

El jefe de esta cartera indicó que se está apalancando a las empresas con el reglamento interno para regular la vacunación. «Queremos que a través de esta herramienta, en convenio con el trabajador y el empleador, que se fijen normas dentro de la compañía sobre la vacunación» aseguró.

“Tenemos que vacunarnos, obviamente dentro de la autonomía de cada quien”, aseguró Custodio Cabrera, quien aseguró que no vacunarse no es motivo para ser despedido.

Con el objetivo de facilitar la vacunación en Colombia, Min Trabajo expidió una circular que imparte instrucciones a los empleadores para que se garantice el proceso. Con la resolución se busca instar a las empresas y a los trabajadores a formar parte del Plan Nacional de Vacunación.

Se señaló también que en el país se han puesto 10.644.651 segundas dosis, a lo que se suma la aplicación de la vacuna de Janssen que solo requiere una dosis y ya se ha puesto a 2.576.219 personas. Es decir en total hay 13.220.870 personas inmunizadas.

