Foro Virtual: El rol de las empresas en la reactivación y lecciones de la pandemia

En una economía que registrará una dura recesión este año, el daño que le están infligiendo la pandemia y el aislamiento preventivo al tejido social y empresarial del país es enorme.

Según la Cepal, en Colombia hay más de 140.000 empresas en cuidados intensivos y hasta las primeras semanas de junio, el 96 % de ellas tuvieron una caída en sus ventas; 75 % de ellas, con una disminución superior al 50%.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, a partir de una muestra de 16.000 empresas, si la economía cae 7,8% este año, como lo prevé el FMI, 5.500 compañías estarían en riesgo de declararse en insolvencia.

¿Hay una salida al final del túnel? ¿Qué lecciones le deja esta crisis al sector privado? ¿Cómo deben transformarse los negocios para ser más inclusivos y sostenibles? ¿Cuál es el rol de las empresas en la reactivación económica?

Adrián Castañeda: empresario colombiano que gracias a sus doce años como emprendedor, creó un espacio digital para ayudar a quienes quieren iniciar empresa: ‘De Cero a Global’, plataforma que ofrece una metodología de emprendimiento basada en sus experiencias, para quienes tienen un sueño empresarial y pretenden hacerlo realidad. Con la iniciativa quiere contribuir a que los nuevos emprendedores no comentan sus mismos errores, aunque la plataforma no es una fórmula, sino una metodología para ayudar a aprender estratégicamente, a despertar la creatividad y la intuición, a fin de que las personas puedan distinguir la viabilidad o no de un proyecto.

Marcela España: Vicepresidente de Mercadeo para 9 países de la región Latin-Centro de Bimbo, la multinacional mexicana que tiene una fuerte apuesta por la innovación y apoyo al emprendimiento. Profesional en Mercadeo y Publicidad, ha estado vinculada a Unilever y Pedro Domeq, entre otras empresas, y en 2007 ingresó a Bimbo de Colombia como gerente de Trade Marketing. Desde 2015 ocupa el cargo actual.

Carlos Enrique Cavelier, Presidente y Coordinador de Sueños de Alquería, una de las principales empresas del sector de lácteos del país fundada hace 60 años. Antropólogo y sociólogo, tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard con énfasis en desarrollo económico del sector agrícola. Recientemente, la compañía lanzó el programa «Vaca Madrina», que busca apoyar al agro colombiano y proveer facilidades a los pequeños productores del Cesar.