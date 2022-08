Estas son 10 razones para integrar con tecnología a todos  sus socios comerciales y proveedores

Publicado: agosto 29, 2022, 7:23 pm

Crear redes de negocio permite a las organizaciones ser más transparentes a lo largo de sus ciclos empresariales y en sus cadenas de suministros. Muchas veces pasa que se generan baches sobre procesos entre proveedores que terminan en afectaciones sobre la normalidad de la operación e incluso en la relación entre las diferentes partes. Por ejemplo, una fábrica pide algo que no llega, una factura que no se ve reflejada, o una compañía sin posibilidad de realizar un restock y no es claro el por qué.

En esos momentos es cuando las organizaciones se dan cuenta de que tener a todos sus socios comerciales y proveedores integrados en una sola plataforma, independientemente de su tipo o tamaño, les sirve para tener mayor fluidez, confianza y mejores resultados.

“Desde el punto de vista empresarial, la prioridad está en entender cómo todos los individuos de un ecosistema se ayudan entre sí”, menciona Marcela Perilla, Presidente de la Región Norte de América Latina y El Caribe de SAP. Por ejemplo, una empresa de logística puede apoyar a sus transportadores al relacionarlos con proveedores de logística de terceros; tiene la capacidad de monitorear el cumplimiento de compras, ventas y entregas; además de que es posible optimizar la cadena de suministro de logística con una mejor visibilidad de los bienes en tránsito.

En el caso de una fábrica, contar con información estratégica le sirve para reducir riesgos, evitar la escasez y la ayuda a cumplir con sus pronósticos. Así mismo, le da mayor visibilidad sobre el inventario de su proveedor y la fabricación conjunta, además de mejorar la satisfacción de los clientes a través de servicios de valor agregado, estado de los pedidos y calidad del producto.

Para lograr esta unificación integral de los contactos, existen soluciones tecnológicas que funcionan como habilitadoras para aportar en la colaboración entre todos los socios comerciales de una organización. SAP habla de una herramienta que soporta la construcción de las redes de trabajo con estas capacidades y, además, cuenta con varios ‘sabores’ que se ajustan a las empresas dependiendo de su sector: Compras, Fabricación, Operaciones, Logística, entre otras.

En opinión de Marcela Perilla, “hacer conexiones con posibles clientes contribuye en la extensión de la compañía, para habilitar la innovación y aportar valor a todo tipo de ámbitos de negocio”. Esto también aplica para las relaciones con otras personas que recomienden negocios o mencionen el nombre de su marca de alguna manera positiva en su círculo de influencia. Sumado a lo mencionado anteriormente, destacamos a continuación algunos beneficios importantes que se obtienen al enlazar a todos los stakeholdes de una compañía en una sola plataforma.