Empresarios en crecimiento: Mejores dueños

Durante esta semana parte de nuestro equipo está trabajando en Barcelona con nuestros alumnos del Executive Master in Ownership and Value Creation, que ofrecemos conjuntamente EUNCET Business School y CEDEM.

Esta semana académica tiene un significado muy especial para nosotros. Por un lado es una parte fundamental de este programa que integra tanto a empresarios como a sucesores de grupos familiares. Por otro lado es el primer evento importante en nuestra historia al que no he tenido posibilidad de asistir. Qué alegría sentirme tan orgulloso de mi equipo que lo está haciendo maravillosamente bien. Por último, tampoco pensé que me iba a perder algo tan trascendental para nosotros… duele.

En esta primera generación contamos con 23 alumnos extraordinarios de Cataluña, México y Guatemala. La experiencia ha sido magnífica. Todos hemos aprendido a raudales. No dudamos que ellos cada día siguen creciendo en varias dimensiones. Quiero ampliar esta afirmación.

Mejores estrategas. Somos testigos de cómo estos hombres y mujeres de empresa cada vez son más profundos y flexibles en la toma de decisiones. Partimos de la base que la estrategia es siempre una elección, y ellos están viviendo experiencias en las que les toca escoger y apostarle a objetivos que lograr y caminos que transitar para hacer realidad sus proyectos de futuro.

Mejores líderes. Este grupo está creciendo en su capacidad visionaria, en su facultad para conducir y hacer crecer a su gente, y en su habilidad para orientar y retroalimentar la conducta de sus colaboradores.

Mejores emprendedores. A partir de esta semana el programa se orienta a profundizar en principios, modelos y herramientas del emprendimiento y la innovación. Hoy no podemos conducir a nuestra organización si no somos capaces de reinventar la forma como hacemos negocio, cada vez que sea oportuno y necesario.

Mejores personas. Sabemos que con el coaching y los consejos consultivos los participantes están experimentando un proceso intenso de crecimiento personal que les exige crecer en diversos ámbitos: inteligencia racional, inteligencia emocional, inteligencia social, entre otros. Crecen en conocimientos, crecen en su capacidad de interacción, crecen en sus actitudes hacia su quehacer.

Mejores dueños. Esta es nuestra gran prioridad. Queremos asegurarnos que estos empresarios serán capaces de gobernar sus negocios encontrando y optimizando su relevancia y maximizando la creación de valor para sus clientes, sus colaboradores, sus comunidades. Esto implica asumir plena responsabilidad sobre todo lo que suceda en su empresa, pero más aún, plena responsabilidad sobre lo que deje de suceder en ella.

Apropiarse del costo de oportunidad de sus organizaciones es uno de los más grandes aprendizajes que ha de vivir un buen dueño. Si nadie sufre por lo que dejaron de hacer Kodak, Nokia, o Blockbuster, o muchos otros que se durmireron, entonces se confirmaría que allí la Dueñez estaba ausente.

Hemos recibido la petición de algunos capitanes de industria de ayudarles a formar a sus hijos a ser mejores dueños. Nosotros creemos que hay dos condiciones esenciales para que esto ocurra: primero, que tengan hambre. Quienes nacen en cuna de oro tienen que encontrar esa hambre de formas distintas como la vivieron sus padres. Si no tienen necesidad, han de tener mucha ambición, muchos deseos, muchas ganas, de crear riqueza que no requieren, que no les hace falta. Esta condición es complicada de cumplir.

La segunda condición es que quieran de verdad ejercer el rol de dueño. Esta condición generalmente se malentiende, se toma a la ligera. Este querer reclama estar dispuestos a luchar, a fallar, a arriesgar, a crear, a esforzarse. Pero no como ejecutivos ni como inversionistas, sino como empresarios, como dirigentes, como líderes de Dueñez. Esto es, haciendo las elecciones fundamentales, asumiendo las consecuencias y conduciendo a sus empresas hacia su mejor destino.

Mi gran anhelo es que nuestros alumnos que ahora están en Barcelona realmente quieran ser mejores dueños.

Carlos A. Dumois es Presidente y Socio Fundador de CEDEM.

* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois.