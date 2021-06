«El Paro Nacional nos afectó más que la pandemia»: el estallido social visto por los empresarios

La entidad regional estima que los bloqueos en las carreteras, un polémico mecanismo de protesta, generaron afecciones en el 70% de las empresas del Valle; caídas en ventas para el 65%, cierres en un 10% y reducciones de nómina en el 26%.

Bedoya anota: «No negamos que el campo ha sido olvidado por décadas, que no hay carreteras, que no hay salud, que no hay educación, pero eso no es una razón para vulnerar los derechos de los colombianos».

El rol histórico del empresariado

Esta no es, por supuesto, la primera vez que las empresas colombianas se ven afectadas por una crisis de orden público: el narcotráfico, el conflicto armado y la criminalidad amenazaron durante años la rentabilidad de los negocios.