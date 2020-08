Diez consejos para dejar de ser esclavo del celular

Los psicólogos aseguran que la nomofobia consiste en estar todo el tiempo con el celular en la mano y sentir pánico si lo llega a dejar olvidado. Además, señalan que genera ansiedad por no querer perderse nada de lo que ocurre en las redes sociales.

En los casos más extremos, esta dependencia puede llegar a convertirse en un problema grave cuando la persona siente temor cuando su celular se descarga o pierde el acceso a internet. Si eres consciente de que estás sufriendo esta fobia, ten en cuenta estas recomendaciones.

1. No tengas planes ilimitados

Si bien ese plan te da la tranquilidad de no sobrepasarse y navegar ilimitadamente, te hará esclavo del internet. Por el contrario, si sabes que tienes una cantidad reducida de megas, serás más moderado.

Al principio será difícil dejar de revisar tu teléfono, pero te acostumbraras y podrás invertir tu tiempo en otras actividades.

2. Elimina Apps

Hay aplicaciones que te consumen mucho tiempo, así que una buena forma es eliminarlas o ponerlas en un lugar poco visible, para evitar hacer un uso constante de ellas. Deja solo las que te sirvan para comunicarte y trata de revisar tus redes por el ordenador o navegador del celular, pero ponte un tiempo límite.

3. No salgas a la calle con el cargador

Tener la batería reducida solo por unas horas durante el día y sin la oportunidad de cargarlo, te permitirá hacer un uso más moderado del móvil. Cárgalo solo al final del día cuando estés en tu casa.

4. Elimina notificaciones

Configura tu equipo para que no te lleguen notificaciones, así podrás entrar a tu correo o redes sociales cuando lo desees y no cuando las aplicaciones te lo avisen. Asimismo, ponte horarios durante el día para ver lo que ocurre y no dependas de estas.

5. Reduce las publicaciones

Evita registrar todo lo que haces en tus redes sociales como los destinos que visitas o lo que comes, pues permanecerás consultando las reacciones que generó la publicación en tus seguidores, y esto te puede hacer perder mucho tiempo.

6. Usa el computador

Antes de los smrtphones, seguro recuerdas que para conectarte a internet debías esperar a llegar a la casa. Todavía lo puedes hacer si te lo propones, y así sentir de nuevo esa emoción de ver qué ocurrió en tus redes durante el día, después de una jornada productiva sin interrupciones.

7. Haz Listas

En Twitter puedes crear listas con las cuentas que te mantengan informado o que necesites usar para tu trabajo. Así durante el día podrás navegar solo por esas cuentas seleccionadas, y dejar para después las de entretenimiento.

8. Usa las llamadas

A veces la ansiedad de revisar el teléfono es por esperar la respuesta de un mensaje que enviaste por Whatsapp. Ese estrés lo puedes eliminar si haces una llamada al celular o al fijo para concretar lo que necesitas con la otra persona.

9. Deja tu celular en otra habitación

Muchas veces las personas suelen hacer sus actividades cotidianas con el celular al lado. Esto puede generar una dependencia, por lo tanto, puedes iniciar dejando el celular en otra habitación a la hora de dormir o cuando deseas hacer otra actividad.

Ten en cuenta que el mundo no se va acabar si abandonas tu móvil por un rato.

10. Busca otras distracciones

Evita usar solo el celular para distraerte. Procura hacer otras actividades que te gusten como salir a caminar, disfrutar de una buena película, cocinar, escuchar música, disfrutar de una buena obra literaria o jugar algún juego de mesa.