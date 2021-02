Diana Trujillo, la colombiana que llevó el Perseverance de la NASA hasta Marte

Luego de siete meses de viaje, el robot explorador Perseverance aterrizó con éxito en Marte. Esta misión de búsqueda que ha sido una de las más ambiciosas de la NASA desde 1970 contó con el liderazgo de una colombiana.

Diana Trujillo, nacida en Cali, llegó a Estados Unidos con el objetivo de iniciar sus estudios. Con sólo 300 dólares en el bolsillo y sin saber inglés, la colombiana logró graduarse de ingeniería aeroespacial.

“Yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 17 años y no tenía muchos recursos. Una de las razones por las que me vine fueron las expectativas de lo que la sociedad estaba diciéndome que tenía que hacer. Yo no estaba interesada en eso, y me dije, no, no puede ser”, contó a la BBC Mundo.

Durante mucho tiempo, trabajó limpiando casas para pagar sus clases de inglés y continuar con sus estudios universitarios. “Tenía cuatro trabajos para poder conseguir más dinero y pagarme la universidad. Ahí empecé y me metí a la universidad a estudiar ciencias del espacio y eventualmente ingeniería aeroespacial”, agregó.

Cuando salió del país, Diana deseaba demostrarle a sus familia que cómo mujer era capaz de alcanzar sus objetivos y defenderse sola.

«Era un reto demostrarle a los hombres de mi familia que las mujeres tenemos valor y que podemos aportar a la ciencia. Me di cuenta que la carrera más difícil era ser astronauta y muchos de ellos son ingenieros aeroespaciales y por ahí me metí. Sin embargo, no estoy lista para renunciar a mis sueños ni para darme por vencida. Los seres humanos somos interdiciplinarios y podemos lograr muchas cosas», contó en entrevista para RCN radio.

La colombiana actualmente es una de las integrantes del equipo que diseñó y examinó el brazo robótico, al igual, que los dos instrumentos del explorador de la agencia espacial estadounidense, denominados Pixl y Sherloc, que hacen parte de la misión Marte 2020.

Diana Trujillo, además, fue una de las figuras más destacadas de esta misión al estar a cargo de «Juntos Perseveramos», donde tuvo que contar minuto a minuto la llegada del Perseverance a Marte, en una trasmisión especial en español.

“El objetivo era que este momento histórico llegara no solo a los científicos y a los ingenieros que hablan inglés, sino a las abuelas, los abuelos, las mamás, los papás y sobre todo a las niñas y niños de América Latina y España», dijo al medio español El País.

La científica colombiana, que se ha convertido en un ejemplo para la comunidad latina e inmigrante, contó en la BBC Mundo que entre los dedos del Robot hay dos instrumentos (SHERLOC y PIXL), los cuales necesitan que el brazo los ponga cerquita de la roca para que puedan hacer un escáner e identificar si hubo en algún momento vida en la superficie de Marte.

“Esos instrumentos tienen que llegar en ciertos momentos a cinco mm de la roca para estudiar los lugares donde hay más posibilidad de vida pasada y determinar cuáles son los elementos químicos en esos lugares”, concluyó en la cadena británica.