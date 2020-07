¿Cómo se preparan bares y restaurantes para la apertura?

Aunque los bares y restaurantes no entraron en la lista de sectores que abrirán a partir del 11 de mayo, el sector se está preparando para un pronto anuncio de inicio de actividades.

Su situación hasta ahora ha sido crítica a causa del aislamiento obligatorio. Sus servicios se han mantenido a través de domicilios, sin embargo, este método no es suficiente para su sostenimiento económico.

“Los domicilios no son la salvación para la industria gastronómica. Lo que ayuda a mover en algo a los domicilios son las promociones. Precios bajos en la oferta de productos y esto resulta en aun menos ingresos para las empresas», señaló el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres).

Otros compromisos financieros como el arriendo y los bancos, no han sido flexibles con este sector y muchos empresarios han tenido que cerrar. “La posición de los arrendadores es inflexible. No quieren aceptar que la imposibilidad de pago es por una crisis, no es porque no queramos pagar” y agregaron que los créditos tampoco solucionan la crisis del sector.

Expectativa por apertura

A pesar de la crisis, aunque unos cierran, otros se mantienen y esperan pronto retomar sus actividades.

Entre las acciones que están tomando, se implementará un protocolo de bioseguridad el cual será puesto en marcha cuando se decida abrir nuevamente al público los restaurantes.

Entre las medidas propuestas para bares y discotecas, según la Asociación de Bares de Colombia, Asobares, y Mincomercio, se contempla eliminar los menús físicos y no recibir dinero en efectivo. También, un distanciamiento de dos metros entre las mesas que son usadas por los comensales.

Adicionalmente, según el gremio, presentó el sello ‘COVID Safe’, que otorgará a los locales para poder abrir en cuanto el Gobierno dé la autorización para hacerlo.

“El sector de la industria nocturna se está preparando para cuando nos permitan la reactivación poder recibirlos de nuevo con todas las medidas de seguridad”, explicó la directora ejecutiva nacional de Asobares, Adriana Plata.

