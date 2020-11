Cómo hacer las compras de navidad de manera segura

Debido al inicio de la temporada de descuentos en el país, es necesario tener ciertas precauciones a la hora de comprar en línea. Por ejemplo, en estas épocas se presentan robos de identidades, de dinero y se llevan a cabo ataques de malware o phishing.Estos eventos permiten un despliegue de variedad de tácticas maliciosas con el fin de recolectar información que permita cometer fraudes de identidad.

Por lo tanto, las conexiones públicas a Internet deben evitarse y recordar que aunque las compras se realicen en sitios legítimos y verificados, siempre existe la posibilidad de un ‘hackeo’, por lo que contraseñas, datos personales e información de pago nunca deben ser grabadas de forma automática.

Así que Trend Micro emitió 10 consejos para evitar ser víctima de robos durante las compras de navidad.

1. Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, usualmente no lo es. Es importante ser cuidadoso con los correos electrónicos no deseados y no hacer clic en ningún enlace. Si de igual forma quieres ingresar a esa tienda, es mejor escribir la URL en el navegador.

2. Realiza compras solo en sitios que comiencen con “HTTPS” en la barra del navegador. Esto significa que son seguros.

3. Cuando compres aplicaciones para tus dispositivos móviles hazlo solo en las tiendas oficiales, como Apple Store y Google Play.

4. Utiliza contraseñas seguras y únicas en cada sitio que visites.

5. No utilices redes públicas de Wi-Fi para realizar compras.

6. Mantén tu sistema operativo y softwares actualizados.

7. Asegúrate que tu computador y smartphone tengan instalados antivirus pertenecientes a compañías reconocidas.

8. Paga con tarjeta de crédito, tendrá menos responsabilidad en caso de que algo salga mal a que si pagas con tarjeta de débito.

9. Revisa tu cuenta bancaria para asegurarte de no tener movimientos sospechosos o inusuales.

10. Busca y revisa la política de privacidad y de devoluciones de los sitios donde deseas comprar.