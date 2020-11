¿Cómo aumentar las ventas en este Black Friday?

Según el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo esta iniciativa permitirá darle una mayor visibilidad a las tiendas online de distintas categoría y, al mismo tiempo, ofrecerá a los colombianos la oportunidad de realizar las compras navideñas de manera adelantada. “Con esta estrategia buscamos apoyar la reactivación de las empresas colombianas y respaldar la industria nacional”, sostuvo.

En tanto, Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, indicó que según datos de Google, la pandemia aceleró las ventas por internet y se espera que al cierre de 2020, el comercio electrónico tenga un crecimiento del 34 % frente a 2019.

“Jornadas como esta, que en 2019 registró un aumento en ventas de 630% en comparación con un viernes común -según Google-, son una oportunidad para que los colombianos compren lo nuestro y los comercios aumenten sus ingresos, apoyando así la reactivación de los negocios del país”, agregó.

Ante esto, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico -CCCE- y Colombia Productiva, hicieron las siguientes recomendaciones, para que los negocios puedan aumentar las ventas en este Black Friday.

1.Comunique asertivamente

Antes de la jornada de descuentos, los potenciales compradores se encuentran más atentos y ansiosos. Este es un buen momento para ejecutar acciones de comunicación oportunas que le permitan estar en las primeras posiciones de sus bandejas de entrada, en sus SMS o en las páginas web que frecuentan. Estas acciones de comunicación también deben hacerse con posterioridad al evento, momento oportuno para fidelizar y aumentar el valor del tiempo del cliente y ofrecerle una experiencia post compra agradable.2

2. Prepárese y preste atención a los detalles

Verifique la configuración de los precios. Además, revise los términos y condiciones de la promoción y nunca subestime al cliente, no infle los precios.

3. Use adecuadamente sus bases de datos

Haga un análisis juicioso de su base de datos de clientes y durante los 10 días previos al Black Friday procure no contactar usuarios inactivos, no hacer envíos repetitivos a personas que no han visto correos previos y evite crecer el número de usuarios intempestivamente. Por el contrario, contacte a los segmentos de alto engagement y mantenga la frecuencia de contacto con ellos.

4. Aproveche para hacer seguimiento a sus clientes

Las ventas durante la jornada no son la única razón de ser de este tipo de eventos. A través de las promociones y descuentos, el Black Friday también es una oportunidad para ‘capturar’ datos de clientes actuales y potenciales, que pueden ser recurrentes en el futuro. Busque herramientas que le permitan hacerles seguimiento para transformar el incentivo de la primera compra en más compras futuras.

5. Combata el fraude digital

La seguridad es uno de los principales retos en el marco de estas fechas. Por esta razón, como comercio, tiene la responsabilidad de garantizar una compra segura y evitar el fraude digital. Esto le ayudará a aumentar la confianza entre sus clientes. Además, esté alerta ante incrementos desmedidos en las ventas o que estos sean mucho más altos de lo presupuestado; verifique siempre si recibe un alto volumen de compras realizadas por el mismo cliente o dirigidas a la misma dirección, que suelen ser señales de un posible fraude.

6. Cuide la experiencia del cliente

Sea claro con sus clientes frente a los tiempos de respuesta, dé a conocer cuáles son los canales de comunicación disponibles para resolver dudas e inquietudes y ofrezca la mayor cantidad de métodos de pago.