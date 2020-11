Colombia tiene aseguradas 20 millones de vacunas contra el Covid-19: MinSalud

A través de mecanismo Corax, el Gobierno Nacional tendrá acceso a 20 millones de dosis de vacunas contra el covid-19. Según el jefe de la cartera de Salud, estas dosis podrán ser entregadas en el segundo semestre de 2021, con las que esperan vacunar a 10 millones de colombianos.

Ya tenemos aseguradas 20 millones de dosis de vacunas COViD a través de COVAX y en los próximos días daremos más buenas noticias al país. Meses de trabajo serio para asegurar vacunas efectivas. @MinSaludCol @infopresidencia — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) November 24, 2020

El funcionario, igualmente, aseguró que los primeros grupos que esperan inmunizar serán los de mayor riesgo, los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y la población con comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas y con deficiencias renales.

En cuanto al resto de la población, explicó que se buscará la inmunidad de rebaño. «Cuando una persona se vacuna no solo se protege, sino que protege a los demás y corta con la cadena de transmisión, y esta inmunidad de grupo se daría cuando se inmuniza aproximadamente al 60% de la población», aseveró el funcionario.

Además, dijo que las farmacéuticas están exigiendo en todo el mundo no ser responsables de las consecuencias en quienes se apliquen las vacunas. Por lo tanto, aclaró que no establecería acuerdos con farmacéuticas cuyas vacunas no tengan certeza de su eficacia y seguridad. A esto agregó que están firmando un acuerdo de confidencialidad con las farmacéuticas: Astrazeneca, Pfizer, Janssen, Cansino y Sinopharm.

«Como país responsable, adquiriremos las que tengan autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA (por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos, y aquí el INVIMA hará su propio proceso», informó.

Ante esto, la Representante a la Cámara, Juanita Goebertus, manifestó su preocupación con el artículo que restringe la responsabilidad de las farmacéuticas.

El Ministro le respondió a la representante, asegurando que es necesario mantener esta condición para que el país puede acceder a la vacuna.