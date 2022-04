Colombia, el primer país de LATAM que obtiene el reconocimiento Great Place to Study

Recientes estudios han revelado que las emociones positivas comienzan a cobrar relevancia en los entornos educativos. Además, expertos como Reinhard Pekrun (Alemania) y Barbara Fredrickson (EE. UU.) afirman que el implementar una pedagogía basada en la felicidad genera conductas y emociones positivas que están relacionadas con el aprendizaje y la solución de problemas. Por lo anterior, Great Place to Study, empresa global de investigación educativa y tecnología, dedicada a la evaluación y certificación de instituciones educativas que vinculen el valor de la felicidad, realizó el evento ‘Excelencia Educativa’ en México, en el cual varias instituciones Latinoamericanas fueron galardonadas por implementar exitosamente este tipo de modelos educativos.

“Necesitamos enfocarnos en las cosas que hacen grandes cambios en los procesos cognitivos. Educar desde la empatía, el valor de la felicidad y el bienestar son pilares para formar personas que fortalezcan su excelencia académica”, afirmó durante el evento Deborah Eyre, fundadora y presidente del High Performance Learning Services.

Natalia y Catalina Zuleta, creadoras del sistema de aprendizaje ‘What If? Creative Thinking’ que se gestó en el colegio Gimnasio Fontana en Bogotá́, fueron invitadas al evento como speakers y representaron al colegio, el cual recibió el reconocimiento por ser la primera institución en Latinoamérica en certificarse en Felicidad, título que recibieron por la orientación de su metodología educativa.

Este reconocimiento es otorgado a instituciones educativas que integran la felicidad como premisa esencial dentro de sus procesos de sus proyectos educativos. Se trata de una herramienta que mide el índice de felicidad en las instituciones educativas mediante 6 factores que determinan el nivel de satisfacción en los alumnos. “Fue para nosotros gratificante enterarnos que nos convocaban en México para recibir este reconocimiento; nuestras expectativas eran enormes porque queríamos conocer a otras instituciones que se preocupan por acompañar a los niños socioemocionalmente, sobre todo en el momento en que estamos, y por conocer las tendencias educativas que se están implementando” comentó Natalia Zuleta, Directora de Marketing e Innovación del Colegio Gimnasio Fontana en Bogotá.

Natalia y Catalina estuvieron en representación de la institución y del país, este galardón afirma los exitosos resultados y motiva para la consecución de los objetivos y metas de las pedagogías innovadoras implementando el bienestar y la felicidad como componente fundamental de los nuevos retos en educación para estudiantes y docentes.

Catalina Zuleta, educadora y conferencista afirmó que “fue una oportunidad maravillosa para representar a Colombia y fortalecer nuestro conocimiento sobre las alternativas que se implementan en otros países. Tuvimos la oportunidad de compartir con pares y dar voz a una opción educativa e innovadora, la cual se ha implementado con éxito en el colegio y buscamos que se abran opciones para otras instituciones de nuestro país y el mundo”.

El evento contó con la presencia de speakers de la talla de Shekhar Bhattacharjee, fundador de Great place to Study, Alma García Directora General de Great Place to Work y Andrea Ferrari Directora de Whole Schools, entre otros, quienes compartieron su visión acerca de las nuevas tendencias sobre el bienestar y felicidad en entornos educativos, laborarles y, la importancia de expandir estas prácticas en la sociedad.