Cinco cinsejos para tomar buenas fotografías con el celular

Si estás emprendiendo y tienes un producto que necesitas vender, pero sientes que no has logrado conectar con tus clientes o lo que muestras no deja ver las ventajas de tus productos, la solución podría estar en unas buenas fotografías que pueden ser tomadas desde el teléfono móvil.

Así que ten en cuenta estos 5 sencillos consejos que te ayudarán a tener mejores fotografías para tener éxito en tu estrategia digital:

1.Lo más importante es la luz: para lograr una buena fotografía el aliado principal es la luz natural. Por ello, lo primero que se recomienda es escoger el espacio y la hora en la que se realizarán las fotografías (una buena práctica es hacer un reconocimiento previo del espacio para determinar a qué hora y en qué lugares entra más luz). “Si definitivamente la luz natural no es suficiente puedes, antes de tomar la fotografía, aumentar el brillo en tu dispositivo móvil”, declaró Jorge Sandoval, gerente de mercadeo de Claro Empresas.

2.Conoce la cámara de tu celular: antes de comenzar a tomar fotografías es crucial conocer con qué elementos propios cuenta tu dispositivo. Por ejemplo, muchos celulares cuentan con la opción de usar filtros, permitiendo adicionarle luz a la imagen. Asimismo, algunos permiten tomar las fotos en un modo ‘Pro’ que convierte tu celular en una especie de cámara profesional donde podrás configurar el ISO, el tiempo de obturación y hasta la apertura.

3.Adecúa el background perfecto para tu foto: una fotografía que llame la atención de las personas requiere más que un buen producto. Por eso, es fundamental encontrar los elementos que te permitirán crear el mejor escenario. Así, puedes utilizar fondos como vinilos adhesivos para las superficies y props (elementos decorativos como flores).

4.Busca inspiración: muchas veces lo más difícil es saber cómo tomar la fotografía y qué elementos decorativos podrían mejorar la imagen que queremos crear. Por eso, plataformas como Pinterest permiten ver creaciones de personas en todo el mundo, por temática, que serán muy útiles a la hora de ayudarte en el proceso creativo de la toma. Allí podrás buscar la inspiración necesaria para tener una sesión de fotos productiva.

5.Los programas de edición pueden mejorar tu toma: antes de terminar con tu trabajo, puedes utilizar algún programa de edición gratuito como Snapseed para editar tu imagen. Allí, se recomienda ‘perfeccionar la imagen’ aumentando el brillo, el contraste, la saturación, la sombra y la calidez. Continuar realizando un ‘balance de blancos’ y utilizar ‘pincel’ para aclarar u oscurecer partes que consideres necesarias y, finalizar, ajustando el brillo exterior e interior con la opción ‘viñeta’.