Ciberseguridad: retos y amenazas en la nueva normalidad

En octubre del año pasado, el New York Times reveló que una mujer murió por demoras en el tratamiento médico después de que un hospital en Alemania -afectado por un ciberataque- se viera obligado a rechazar a pacientes de emergencia. Incluso, según el mismo medio, un ensayo de vacuna contra el coronavirus se estancó en algún momento porque los investigadores no pudieron acceder a sus datos.

Estos episodios constituyen una muestra de las amenazas que enfrentan las compañías para preservar uno de sus activos más valiosos, los datos, de los piratas que irrumpen en sus redes informáticas y congelan la información digital hasta que la organización, persona o ciudad objetivo paga por su liberación.

Ante un evento global sin precedentes, la ciberseguridad se plantea como un desafío que las compañías nunca antes habían enfrentado, aunque también representa una oportunidad para superarlo y resurgir más fuerte que antes.

“La seguridad, en la nueva normalidad, será un diferenciador competitivo para cada empresa. Aquellos que lo hacen correctamente pueden esperar salir adelante como líder y una marca confiable.

Y aquellos que no lo hacen correctamente pueden esperar ver que la interrupción de su negocio continúe en forma de multas regulatorias y pérdidas de productividad debido al tiempo de inactividad y las infracciones a medida que los malos actores aprovechan la confusión”, según un análisis de Forcepoint.

Para Sergio Dias, Sales Manager para la región de la multinacional, aunque la pandemia aceleró la transformación digital y aumentó los desafíos de ciberseguridad, lo positivo es que “estamos mejor preparados y contamos con las herramientas y soluciones para ayudar a los clientes”.

“Trabajo en ciberseguridad hace mucho tiempo y lo nuevo que vimos a raíz de la pandemia y las cuarentenas, es que las compañías se están cambiando a herramientas de nube (ventas, CRM, etc) y la frontera que antes teníamos ya no existe más”, explicó este experto en un evento virtual realizado por la Revista Gerente. “La nube es nuestro nuevo datacenter y las tecnologías que mantenían el orden de las cosas, ya no están más, en aras de ganar agilidad en los negocios. Por eso surgen dos principios fuertes en el área de seguridad: las herramientas tienen que tratar a todas las personas como si fueran un riesgo potencial, por lo que hay que evaluar el riesgo real para la toma de decisiones; y el otro concepto es la protección de la nube desde la nube”.