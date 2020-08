¿Por qué Donald Trump quiere bloquear TikTok en EE.UU? ?

Microsoft avanza en un acuerdo para adquirir TikTok en EEUU antes de 45 días mientras Whatsapp, Facebook, Instagram y Google son prohibidas en China.

Aunque los medios globales titularon con afán que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció bloquear a Tiktok, lo cierto es que en principio solo dijo que era una de las posibilidades entre varias alternativas que entraría a evaluar.

La Noticia del 3 de agosto fue más concreta: hay un plazo hasta el 15 de septiembre para que cualquier empresa norteamericana adquiera TikTok en ese país o dejará de operar.

Microsoft dio a conocer en un comunicado que avanza en conversaciones con ByteDance, la firma propietaria de TikTok para adquirir las operaciones en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

El temor del presidente Trump no son los contenidos inofensivos de TikTok, sino a dónde van a parar los datos de los estadounidenses que usen la aplicación.

Datos como nombre, edad, dirección, parentesco, gustos personales, hábitos de consumo, ubicación, preferencia sexual, tarjeta de crédito, identificación facial y hasta dactilar de los usuarios de TikTok están alojados en servidores chinos, fuera de control de Estados Unidos.

Esta información pasa directamente a ser propiedad del partido comunista chino, y es justo la seguridad de esos datos lo que Trump quiere proteger.

Protección de datos

El argumento de Trump es que debe proteger la seguridad de sus ciudadanos y por eso es necesario que la empresa sea propiedad de una firma norteamericana que los datos estén alojados allí bajo las políticas estadounidenses de protección de datos.

Así que no se trata de un tema de contenidos sino de información.

Algo muy diferente a lo que ocurre con la censura de medios y de plataformas como Google, Facebook, Instagram, Whatsapp y Youtube en China.

Estas empresas norteamericanas son completamente prohibidas por el régimen chino para evitar la propagación de mensajes opuestos al sistema o el consumo de información proveniente de afuera.

Cerca de 1.300 millones de chinos viven en una burbuja informática en la que solo se comunican por medio de plataformas controladas por empresas chinas en las que el gobierno tiene control.

Es así como el sistema de mensajería más usado no es Whatsapp sino Wechat. El servicio de vídeos de streaming más popular no es Youtube sino Youu. La red social más popular no es Facebook sino Qzone. La red de debate más usada no es Twitter sino Baidu.

Solo por ley de reciprocidad diplomática, si China prohíbe el uso de las redes estadounidenses, es legítimo que Estados Unidos haga lo propio con una red china.

En este caso, si Microsoft logra negociar con ByteDance, la base de datos de cerca de 40 millones de estadounidenses que usan TikTok, pasarán a alojarse en servidores en Norteamérica bajo las leyes de protección y seguridad de datos de ese país, mientras los usuarios siguen compartiendo contenido.

De esta manera los mayores beneficiados serán los usuarios ya que por un lado pueden seguir consumiendo, creando y compartiendo contenido en TikTok sin interrupciones, y por otro lado, sus datos estarán protegidos bajo las leyes de su país.