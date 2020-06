¿Es Bill Gates el conspirador de la pandemia?

En los últimos días han surgido montones de teorías de conspiración alrededor de Bill Gates. Todo inició cuando el fundador de Microsoft ofreció una conferencia en Vancouver en 2015 para lanzar una advertencia futura: “Un virus altamente infeccioso –y no una guerra-, podría matar a 10 millones de personas en las próximas década”.

Pues bien, tristemente todos sabemos que sus vaticinios se cumplieron. Y en qué medida.

Fueron palabras proféticas que ganaron alguna cobertura mediática en su momento, pero no fueron escuchadas, declaró la BBC . Sin embargo, “ahora, el video de esta charla se ha visto más de 64 millones de veces, y muchas personas están más interesadas en las razones detrás de ese discurso que en la charla misma.”

Y fue Troya. Miles de voces se levantaron en contra de Gates para exigirle explicaciones acerca de sus profecías. Otros lo acusan de liderar una “clase de élite global”. Algunos más creen que está liderando una secta para despoblar el planeta.

Los mensajes más recalcitrantes culpan al filántropo y a la Fundación Bill y Melinda Gates por una devastadora epidemia que paralizó a 490 mil niños en la India entre los años 2000 y 2017.

Este hecho fue verificado y posteriormente desmentido por AFP Factual: “Varias publicaciones en redes sociales compartidas miles de veces afirman desde mediados de abril pasado que una campaña de vacunación contra la polio apoyada por la Fundación Bill Gates en India habría dejado a miles de niños paralíticos”, dijo la agencia noticiosa.

Pero según datos de la OMS, el número de casos de poliomielitis tras la vacuna apenas alcanzó la veintena. Por el contrario, la vacunación masiva en India ha erradicado la enfermedad casi en su totalidad.

Por su parte El Sabueso, otro sitio experto en verificar rumores, encontró que es falso que hayan expulsado de India al empresario por sus vacunas contra la poliomielitis:

Otro de los rumores que crece como la espuma en internet y redes sociales, es que Bill Gates está detrás de un plan para implantar microchips, ‘tatuajes cuánticos’ e incluso ‘cápsulas’ para rastrear el Covid-19.

Pues bien, AFP Actual dijo que tales afirmaciones carecen de fundamento:

La controversia alrededor de estas nanotecnologías se formó debido a que muchas personas hicieron viral el rumor de que tales implantes servirán no solo para combatir el coronavirus, sino además para rastrear a todos los seres humanos.

En este sentido, la Fundación Gates le confirmó a FactCheck que la investigación de microchips no está relacionada con ninguna medida relacionada con las vacunas de Covid-19:

A conspiracy theory falsely claims Bill Gates is plotting to use COVID-19 testing and a future vaccine to track people with microchips. https://t.co/Qw79DMsgDP

— FactCheck.org (@factcheckdotorg) April 14, 2020