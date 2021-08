A seguirse cuidando: Personas completamente vacunadas todavía se infectan con Covid-19. Conozca las razones

Si bien es raro que las personas vacunadas en los EE. UU. o Europa se enfermen a causa de Covid, los casos de avance se producen por varias razones, señalan los expertos. Para empezar, ninguna de las vacunas que se implementan en los EE. UU. O Europa es 100% efectiva para prevenir infecciones.

Además, las nuevas cepas de Covid-19, como la variante delta altamente infecciosa, que ahora prevalece en todo el mundo, han complicado el panorama de la eficacia. También hay datos incompletos sobre cuánto tiempo dura la inmunidad contra Covid-19 después de la vacunación.

El profesor Lawrence Young, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, dijo a CNBC que los casos de Covid en personas completamente vacunadas son un recordatorio de que «ninguna vacuna es 100% efectiva». «Siempre habrá una proporción de personas que seguirán siendo susceptibles a infecciones y enfermedades», dijo el lunes.

“También hay otros dos factores que impactan la efectividad de la vacuna: (1) inmunidad menguante – todavía no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad protectora inducida por la vacuna. Es muy probable que esto sea un factor en las personas mayores y más vulnerables que fueron vacunadas al principio del programa de implementación de la vacuna ”, anotó.

El segundo factor, agregó, se relaciona con las “infecciones de avance en los individuos vacunados debido a la variante delta más infecciosa” que agregó peso al caso de los programas de vacunación de refuerzo, dijo. Hasta el momento, el jurado aún está deliberando sobre los programas de refuerzo y aún no se ha tomado una decisión en los EE. UU. Y el Reino Unido.

Steven Riley, profesor de dinámica de enfermedades infecciosas en Imperial, dijo que las llamadas «infecciones de avance» en personas completamente vacunadas deben ser estudiadas más a fondo, particularmente ahora que partes del mundo luchan contra la propagación de la variante delta.

“Se sabe que la variante delta es altamente infecciosa y, como resultado, podemos ver a partir de nuestros datos y de otros que se están produciendo infecciones revolucionarias en personas completamente vacunadas. Necesitamos comprender mejor cuán infecciosas son las personas completamente vacunadas que se infectan, ya que esto ayudará a predecir mejor la situación en los próximos meses, y nuestros hallazgos están contribuyendo a una imagen más completa de esto”, indicó

En Colombia el mejor ritmo de vacunación coincide con la detección de Delta

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud valoró los ritmos de vacunación diaria alcanzados en la última semana.

«Hemos tenido los mejores días y el mejor ritmo en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. Hoy completamos cinco días con más de 400 mil personas diarias vacunadas», manifestó Ruiz Gómez, al destacar que se lleva un buen ritmo, coincidiendo con la llegada de la variante Delta al país y los riesgos que implica, de manera que, se hace mucho más relevante seguir aumentado las coberturas de vacunación en los mayores de 60 años.

En cuanto a la discusión que se ha dado en las últimas semanas sobre la necesidad de una dosis de refuerzo, el ministro precisó que ese tema está siendo analizado, trabajando con el Comité de Vacunas, la Instancia de Vacunación.

«Estaremos estudiando estos temas durante la semana entrante para definir cuál sería la decisión del país frente a esta posibilidad», pues sigue siendo un tema complejo, ya que no hay una evidencia concluyente y, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han señalado que no hay que precipitarse, como país se debe avanzar en el estudio profundo sobre este tema particular.

Además explicó las razones del contagio después de recibir vacunas.

¿Por qué se contagian personas que ya fueron vacunadas contra la COVID-19? Aquí la respuesta⬇️#SigamosCuidándonos😷 pic.twitter.com/mddi3tdDG7 — MinSaludCol (@MinSaludCol) August 9, 2021

