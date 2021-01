7 tendencias que trajo la pandemia y que se mantendrán para siempre

La muerte de la oficina como resultado de la pandemia se ha sobreestimado seriamente.

Aunque aun antes de la crisis del Covid y los confinamientos los más jóvenes preferían el trabajo en casa, a muchas personas les gusta ir a una oficina a trabajar, incluso cuando tienen la opción de permanecer en su apartamento. No solo para interactuar con los gerentes, sino también para socializar, salir, almorzar o tomarse unos tragos con los amigos.

Pero realmente nadie, o al menos muy pocas personas, quieren verse obligadas a ir a trabajar a un horario determinado todas las mañanas y tardes, de lunes a viernes, todas las semanas.

Así lo advierte la columnista Angela Priestley, de Yahoo Finance, para quien lo que verdaderamente valoramos es la flexibilidad. “Valoramos la autonomía cuando es posible. Y valoramos la idea de reducir el estrés en el viaje diario, ya sea para tomar descansos regulares o viajar a horas que significan que no se sienta en el tráfico pesado o entre las multitudes de viajeros matutinos durante largos períodos de tiempo”.

“Desafortunadamente, no todos los empleadores estarán de acuerdo con la nueva normalidad del trabajo de oficina. Pero, en su mayor parte, las grandes empresas inteligentes que pueden hacer esto, lo harán para siempre”.

Priestley identificó 7 tendencias que llegaron para quedarse en la nueva normalidad:

1. Trabajo flexible real

Una cosa es ofrecer al personal la opción de trabajar de forma remota, y otra completamente distinta es ayudarlos a trabajar de manera flexible.

Flexibilidad significa permitir que el personal tenga más voz sobre cuándo están haciendo su trabajo, brindando opciones para trabajar más temprano en la mañana y más tarde en la noche, tomar descansos para dejar y recoger a los niños en la escuela, tener días libres y tiempo libre para hacer ejercicio. e ir al gimnasio.

También permite al personal trabajar de acuerdo con sus momentos más productivos y tener más control para saber cuándo están en su mejor momento para superar las cosas que requieren más atención.

No todos los empleadores lo están haciendo bien. Algunos empleados encuentran que el trabajo desde casa es aún más restrictivo, dadas las reuniones de Zoom adicionales y otros requisitos.

Aquellos que pueden facilitar la flexibilidad del personal se beneficiarán de un personal más feliz y productivo. A largo plazo, se beneficiarán de los beneficios para la reputación de ser un empleador flexible, lo que les dará acceso a un mayor grupo de talentos.

2- El fin de los viajes de negocios

Muchas empresas pueden operar sin los viajes, en particular los viajes regulares a otras ciudades importantes que simplemente se convierten en parte de su rutina semanal.

Los contratos se pueden firmar. E incluso algunas de las juntas corporativas más grandes descubrieron cómo reunirse virtualmente. Este retroceso dramático de los viajes de negocios redundará en la reducción de emisiones y el ahorro de costos, pero también está respaldando la gestión del tiempo y los estilos de vida de aquellos viajeros que anteriormente pasaban tanto tiempo, a menudo su tiempo libre, viajando.

3- La Oficina híbrida

Hemos visto empresas dividiendo con éxito cómo y cuándo el personal trabaja en las oficinas durante el año pasado, con el fin de garantizar el distanciamiento social y estándares de higiene adicionales.

Ahora las empresas están pensando a largo plazo en el enfoque de trabajo de «oficina híbrida», especialmente porque varios estudios a nivel internacional han indicado que los trabajadores están interesados ​​en tener la opción de trabajar tanto en casa como en la oficina. Este enfoque híbrido podría significar alguna variación de estar dentro y fuera de la oficina, digamos tres días en casa, luego dos días en la oficina. Las empresas podrían dividir al personal en equipos A y B, para aprovechar al máximo los espacios físicos que tienen.

Esta es una oportunidad para que las empresas se vuelvan creativas para revisar por completo la estructura de 8 am a 5 pm que ha dictado durante mucho tiempo cómo y dónde trabajamos. Requiere un nuevo enfoque para lidiar con las reuniones y posiblemente planificar más cómo aprovechar al máximo las actividades en persona.

4. Una aproximación al trabajo por bloques

A medida que accedemos a una mayor flexibilidad y potencialmente a una semana híbrida que nos ve dividiendo nuestro tiempo entre la oficina y el trabajo remoto, estamos preparados para una tendencia creciente de «procesamiento por lotes».

Se trata de «agrupar» las reuniones del equipo en determinados días de la semana, lo que le permitirá aprovechar al máximo su uno o dos días en la oficina.

Si aún se requieren viajes de negocios, es posible que se encuentre «agrupando» tanto como sea posible en viajes que son menos frecuentes que los que realizaba anteriormente.

El procesamiento por lotes o bloques se había considerado durante mucho tiempo como un método de productividad para administrar su día: como para completar un grupo de tareas similares a través de bloques de tiempo específicamente reservados para tratar con ellas. Ahora podemos adoptar un enfoque por lotes sobre cómo pasamos nuestra semana, dando más variedad a sus días y (con suerte) creando más tiempo personal para usted.

5 ¿Un poco enfermo? Manténgase alejado de los demás

Ya no veremos a colegas entrando en el trabajo a pesar de la garganta irritada, tosiendo sobre su escritorio para evitar tomarse un día por enfermedad.

Sabemos cómo trabajar desde casa, así que si estás un poco enfermo, entonces te quedas en casa. Este no debería ser un día de enfermedad, sino un día de trabajo desde casa, lo que le da al personal la opción de adoptar un enfoque cauteloso para controlar su salud, lo que no solo puede ayudarlos a abordar rápidamente la enfermedad y limitar el presentismo, sino también proteger a sus colegas.

6. Oportunidades más diversas

Los trabajadores que pueden estar físicamente presentes en una oficina de lunes a viernes han tenido durante mucho tiempo la ventaja en el trabajo.

El gran experimento del trabajo desde casa que ha permitido COVID debería haber ayudado a igualar el campo de juego entre los trabajadores remotos y los de oficina. Especialmente a medida que se implementaron más procesos para reunirse virtualmente.

Y esta nivelación continuará aún más si las empresas emiten órdenes más estrictas sobre cuándo las personas pueden y cuándo no pueden ir a la oficina, realmente presionando para que el personal que siempre ha estado presente pase al menos un poco de tiempo trabajando desde casa.

7. Colegas geográficamente más dispares

En un período de tiempo relativamente corto, hemos visto algunas modificaciones dramáticas en el pensamiento sobre cómo y dónde vivimos.

Para muchos, la oportunidad de vivir más lejos, incluso a nivel regional, se presenta por primera vez. Están utilizando este nuevo potencial para trabajar de forma remota (o para viajar solo un par de días a la semana) para reconsiderar sus aspiraciones de propiedad. Se trata de una tendencia que ya está transformando el mercado inmobiliario y permite que los trabajadores accedan a beneficios de estilo de vida.

Estos cambios geográficos también pueden ver el aumento de más oficinas satélites, así como espacios de trabajo conjunto utilizados por las grandes empresas, tanto regionales como en las afueras de las ciudades, lo que brinda a los empleados opciones adicionales sobre dónde trabajar.

