30 años de la Constitución de Colombia:¿por qué la celebrada carta política del 91 no ha logrado resolver los problemas más graves del país?

¿Qué fue, entonces, lo que pasó?

Lo que sí sirvió

Catalina Botero, abogada y miembro del movimiento estudiantil que dio origen a la Constituyente, añade: «La cultura de derechos cambió; ser un ciudadano hoy es distinto. Si eres una mujer embarazada no te pueden echar el trabajo. Si eres un joven militante no por eso te pueden echar de la universidad. Una empresa no te puede cerrar un sindicato. Porque si lo hacen, puedes poner una tutela».