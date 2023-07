Contrato de operación, alternativa para la expansión hotelera

Publicado: julio 18, 2023, 11:12 am

Uno de los modelos que utiliza la industria hotelera, es el contrato de operación que les permite llegar a nuevos mercados y diversificar su oferta de servicios. El Gerente Jurídico de Hoteles Dann, Julio César Fontalvo nos cuenta sobre este sistema.

Un contrato de operación hotelera es un acuerdo de voluntades entre el propietario de un hotel y una empresa operadora, quien por su cuenta y riesgo, gestiona y administra la operación del establecimiento hotelero. Este tipo de contrato se utiliza comúnmente cuando el propietario del hotel no desea o no tiene la capacidad de administrar el negocio por sí mismo y prefiere delegar dicha responsabilidad a una empresa especializada en la gestión hotelera. Este contrato también permite distribuir el riesgo entre los inversionistas y los operadores, de manera que existe especialización aguda de cada rol. Este es un contrato que no se encuentra regulado específicamente en nuestra normatividad y por ello, permite flexibilidad en su acuerdo y de no ser precisos en su redacción, inconvenientes de en su interpretación, quizás un acercamiento de la jurisprudencia haría bien al desarrollo del modelo económico de manera que exista mayor claridad en las reglas de juego para los intervinientes.

La cadena de Hoteles Dann alterna los modelos existentes de acuerdo con la necesidad de cada establecimiento, es decir, en unos casos los edificios son propios y no media contrato de operación, en otros, existe un porcentaje en la propiedad de los inmuebles, que tiene un contrato de operación acorde a lo antes descrito.

En unos pocos casos, el inmueble es arrendado y se paga una renta variable de acuerdo con los resultados de ventas. En el mismo sentido, la Cadena también explora y negocia el contrato de uso de marca de manera que se amplíe el mercado y se diversifiquen el ingreso buscando sacar provecho de la marca Dann y Dann Carlton, dado su posicionamiento en el mercado. Los beneficios para los usuarios es que a cada hotel que ingrese, tendrá el respaldo de una marca de más de 50 años en el mercado, donde sin importar el modelo de negocio, los estándares de servicio son garantizados. Para la compañía existen muchos beneficios, en esencia es la diversificación de fuentes de ingreso de manera que nos permite contribuir al desarrollo del empleo y crecimiento económico del país, indica Fontalvo.

NORMATIVIDAD LABORAL

La hotelería y en esencia el turismo, siempre será fuente principal de empleo y por consecuencia de crecimiento económico del país, desde nuestro sector preocupa el alcance que pueda tener la reactivación de la reforma laboral, pues se ha demostrado históricamente que los excesos de regulación normativa laboral, generan prevención al momento de la contratación de profesionales para mejorar el servicio, asegura el directivo.

La hotelería se determina por el buen servicio y estar sujeto por muchas restricciones limitan el desarrollo económico y la calidad de la prestación. Las compañías hoteleras cuentan con muchas alternativas de responsabilidad social que revisten de humanismo el rol de cada integrante. La garantía de los derechos laborales parte de la interiorización y convicción del trato digno y justo con sus colaboradores por parte de las compañías, y no, del exceso de normatividad que restringe la libertad de empresa, concluye.