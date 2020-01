Nuevos alcaldes, los verdaderos protagonistas del paro del 21 de enero

Días después de haber dado a conocer su protocolo de seguridad en las protestas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López puso a prueba su plan en las marchas del 21 de enero las cuales tuvieron varios desmanes que fueron atendidos por la fuerza pública y el Esmad, lo que significaba el último punto de su protocolo.

Desde muy temprano, los manifestantes salieron a las calles, contrario a lo que ha ocurrido en los últimos meses pues desde las 4 de la mañana, manifestantes y encapuchados se tomaron portales y estaciones de Transmilenio, así como importantes troncales viales de forma que cientos de bogotanos no pudieron llegar a sus trabajos en su transporte habitual.

Ante esto, las entidades gubernamentales pusieron en marcha el protocolo, en Bogotá, pero los jóvenes marchantes no acataron el llamado al diálogo y la fuerza pública tuvo que intervenir, ¿el saldo? De acuerdo con las cifras reveladas por el del director de la Policía, Óscar Atehortúa, » (En Bogotá) Como consecuencia de los actos vandálicos se afectaron 14 buses de transporte masivo, 11 estaciones de Transmilenio, también dos instalaciones financieras y una instalación policial. En Medellín fueron afectados siete establecimientos comerciales, cuatro del sistema de transporte masivo, cinco entidades financieras y una entidad gubernamental»,

Datos que luego corroboró la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter:

Sin embargo, el fallido protocolo dejó al descubierto que dentro de los manifestantes no hay un líder o una cabeza clara con la cual se pueda negociar. Si bien los líderes gremiales convocaron a los ciudadanos a salir a las calles, los cacerolazos no fueron masivos en ninguna de las ciudades y ninguno de ellos da la cara frente a con quién se puede negociar en el caso de los desmanes y todos aseguran que no es asunto de ellos.

Por otra parte, izquierda y derecha atacaron las actuaciones de los nuevos alcaldes. En el caso de Claudia López, Gustavo Petro criticó el uso del Esmad, mientras que Álvaro Uribe criticó el protocolo y el haber esperado hasta tarde para sacar a las calles a la fuerza policial.

En el caso de Medellín y Cali, los nuevos alcaldes no recibieron tanto ‘palo’ pero ciertamente tampoco resultaron ganadores porque hubo varios desmanes que tuvieron que ser bloqueados por la fuerza pública,

Pero más allá de lo ocurrido con las protestas, el panorama del paro nacional no parece tener una salida clara pues no hay ponencias claras y ahora el pliego de peticiones se extiende a 130.

El paro lo hicieron por 13 puntos, luego lo ampliaron a 104 y después a 130”, dice Diego Molano, encargado por la Casa de Nariño para buscar una solución con los líderes del paro. Este martes, los manifestantes sumaron nuevos puntos más a su agenda: en contra de los asesinatos de los líderes sociales, fin a las chuzadas y la salida de Uber. “Tenemos la mejor voluntad, pero si no concretan se nos va el gobierno hablando”, dice Molano.

El 29 de enero se reunirán los miembros de los diferentes sindicatos para analizar las conclusiones de las mesas de trabajo que se pusieron en marcha desde le 21 de noviembre esperando más claridad frente al pliego de peticiones y así poder tener soluciones pronto.