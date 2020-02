Cómo declararse en la quiebra y qué camino seguir

De acuerdo con un estudio de Insolvencia Colombia, el número de personas que se han acogido a la ley de insolvencia y que se han declarado en quiebra ha crecido en los últimos años; solo en 2019, la cifra de colombianos que se acogieron a la medida aumentó un 17% y más de 18oo se declararon en bancarrota.

Gracias a esta alternativa, los colombianos pueden tener una segunda oportunidad financiera y la ley se presenta como un salvavidas para aquellos que necesitan empezar de nuevo en sus finanzas.

Sin embargo, no todos saben cómo acogerse a la medida:“Muchas personas no conocen la ley de insolvencia ni buscan asesoría en sus finanzas, y permiten que su situación llegue a procedimientos de embargo que no tienen reversa. Por eso es importante detectar a tiempo las incapacidades de pago, buscar acompañamiento y acogerse a la Ley, para tener una segunda oportunidad financiera sin esperar a que la situación sea crítica”, asegura Luis Benítez, consultor financiero y Director de Insolvencia Colombia.

Por eso es importante dar a conocer la ley y cómo usarla.

¿Qué es?

a Ley de Insolvencia para Persona Natural no Comerciante, la cual regula este proceso, hace parte del Código General del Proceso. – Ley 1564 de 2012, y es una ley que permite al deudor llegar a un acuerdo en el que negocie con sus acreedores sus deudas, suspenda acciones legales en curso y evite la iniciación de nuevas, mediante una negociación entre el deudor y todos sus acreedores a la vez.

Esta ley, está disponible para todas las personas naturales no comerciantes a quienes problemas económicos les impiden cumplir con obligaciones financieras adquiridas previamente. La Ley, cobija deudas con el sector financiero, impuestos, servicios públicos domiciliarios, comerciales y personales (colegios, administración)

¿Cómo se puede acceder a ella?

Opera bajo dos modalidades:

Acuerdo de negociación de deudas : En el que se llega a un acuerdo de negociación con los acreedores en donde se suspenden las acciones legales durante el proceso de negociación. Cabe aclarar que no es una refinanciación, es una negociación de las deudas.

: En el que se llega a un acuerdo de negociación con los acreedores en donde se suspenden las acciones legales durante el proceso de negociación. Cabe aclarar que no es una refinanciación, es una negociación de las deudas. Liquidación patrimonial:En la que se realiza la liquidación total de las deudas si el patrimonio es inferior a las mismas, favoreciendo a aquellos cuyas deudas son mayores que sus bienes.

¿Cómo acceder a ella?

Para acceder a la Ley de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante solo hay que cumplir 2 requisitos: Ser persona natural, es decir; no tener RUT de comerciante y tener 90 o más días de mora en al menos el 51 por ciento de las obligaciones. Firmas como Chao Deudas le permiten que, al momento de acogerse a la ley, tenga como apoyo a un equipo de abogados expertos en insolvencia, los cuales harán un diagnóstico detallado y personalizado de su situación específica financiera y legal, mientras que los psicólogos de la empresa le brindarán apoyo emocional. Chao Deudas prepara, acompaña y representa al deudor en la negociación con los acreedores, defendiendo sus intereses y en la más completa confidencialidad.

Entre los beneficios de la Ley de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante sobresalen:

No más llamadas de cobro de bancos, compañías de cobranza y otros acreedores.

Cambio de estatus en centrales de riesgo: A partir de la admisión del acuerdo, el estatus en centrales de riesgo pasará de deudor moroso a ley de insolvencia.

Rapidez en trámite: entre 60 y 90 días.

