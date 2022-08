Workcation: ¿Cómo aprovechar esta tendencia y ser más productivo con los accesorios correctos?

Publicado: agosto 10, 2022, 7:27 pm

Muchas empresas entendieron los beneficios del trabajo remoto y, después de la pandemia, algunas decidieron apostar por este modelo al 100 %, abandonando sus sedes físicas y dejando a sus trabajadores organizar sus espacios laborales en casa. Otras, decidieron que un formato híbrido sería más eficaz, y sus trabajadores tienen días presenciales y otros de manera remota.

Lo cierto es que, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), el 40 % de las entidades lo implementaron. Por su parte, un estudio de la firma internacional Owl Lab afirma que el 16 % de empresas a nivel global consideran este modelo.

Este cambio, permitió que muchos decidieran apostar por un estilo de vida nómada al momento de trabajar, conociendo diferentes lugares en sus ciudades o viajando para conocer nuevos lugares nacionales e internacionales. Workcation, como se le conoce a esta tendencia, tiene nuevos seguidores y es que se trata de viajar a un nuevo país, ciudad o pueblo y trabajar fuera de la oficina y de la casa, aprendiendo a disfrutar la cotidianidad de diferentes espacios.

Por supuesto, hay maneras de hacerlo correctamente. A diferencia de las conocidas staycation –vacaciones donde te quedas en casa–, que se trata de desconectarse, en workcation sigues cumpliendo con tus objetivos laborales, pero tal vez puedas hacerlo con la vista a un hermoso atardecer o mirando a través de la ventana de un café en una pintoresca calle. El secreto está en no dejar de ser productivo.

Si estás pensando en unirte a este estilo de vida, hay maneras de hacerlo bien y, por supuesto, con los dispositivos correctos, podrás seguir siendo productivo y disfrutar de tu trabajo sin complicaciones y con estilo. Estos son algunos tips:

Prepárate para trabajar con los accesorios adecuados

Workcation se trata de llevar tu oficina a tu sitio preferido. Tal vez prefieras hacerlo en un café, una librería o una galería de arte. Sin importar donde decidas ir, necesitarás asegurarte de poder trabajar con comodidad. Para esto, por supuesto, necesitas tu computador, un teclado y mouse. Ya que estarás en sitio públicos, una de las condiciones es asegurarte de no molestar a aquellos que como tú quieran disfrutar de un sitio, pero que necesiten concentrarse.

Por ejemplo, el teclado K380 multidispositivo de Logitech es compacto y silencioso, y se puede conectar a tu computadora, tableta e, inclusive, a tu celular al mismo tiempo, y pueden controlar en qué dispositivo escribir con solo tocar una tecla. Además, es ultrafino, ligero y fácil de cargar de un lado a otro. Equipado con conexión bluetooth, este teclado no solo te permitirá trabajar sin problemas en cualquier lugar, no molestarás a los demás con el constante tac-tac-tac de las teclas, y podrás mostrar tu estilo a donde vayas con uno de sus cuatro colores: blanco, rosado, grafito y azul.

Además, no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería, pues la batería del K380 puede durar hasta dos años sin problema y es compatible con Windows, macOS, iPadOS y Chrome OS.

Por supuesto, un teclado con estilo necesita un compañero similar, el mouse Pebble M350 de Logitech es minimalista y silencioso y se adapta a tu estilo de vida y a la forma de tu mano. Una de sus ventajas es que puede conectarse a Bluetooth o con el pequeño receptor USB (almacenado bajo la tapa magnética del mouse) a la laptop o tableta

Al igual que el K380, este mouse está disponible en cuatro colores (blanco, grafito, azul o rosado) para combinarlos a tu gusto y con tu estilo.

Planea tus días

Trabajar en diferentes lugares no es sencillo, debes planear el tiempo que puedes pasar en el tráfico, tus horas de comidas y más. Por eso, si decides probar workcation en tu propia ciudad o viajar a un nuevo sitio, es importante que planees con cuidado. Por ejemplo, si tienes una reunión y debes movilizarte, cuenta con el tiempo suficiente no solo de tráfico, sino también para probar tu conexión a Internet (especialmente si vas a usar una red pública o de un local comercial) y acomodarte de manera adecuada.

Ten una lista de cosas que debes empacar, tu teclado K380 multidispositivo de Logitech y Mouse Pebble M350, por ejemplo. No sería lo mismo trabajar sin ellos.

No se trata de experimentar FOMO, sino de vivir nuevas experiencias

Si no estás seguro de que no puedas evitar procrastinar al momento de vivir tu workcation, la recomendación es que empieces de manera local. Escoge un café a tu gusto o una biblioteca para entender cómo sería la dinámica e ir acostumbrándote a mover tu puesto de trabajo y a no distraerte con lo que pasa a tu alrededor.

Cuando decidas hacerlo fuera de tu ciudad o país, es importante que escojas un sitio donde no sientas frustración de perderte cosas interesantes o fomo (fear of missing out, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, si sabes que amas la playa y sabes que te frustrarías trabajando en lugar de estar en una silla bajo el sol, no escojas una ciudad costera. Este estilo de vida se trata de conocer nuevos sitios y experimentar otros ambientes, pero sin dejar de trabajar y ser productivos.

Workcation es una tendencia que llegó para quedarse y que te permitirá vivir nuevas experiencias y conocer lugares. Con estos prácticos consejos podrás hacerlo como un experto y, además, con estilo.