¿Una habilidad sobreestimada  o incomprendida?

Por Gonzalo Gómez Betancourt**

La investigación a nivel mundial sobre innovación ha identificado que las empresas familiares (EF) hacen menos esfuerzos que las empresas no familiares (ENF). Las razones que los investigadores atribuyen a esta situación son los altos costos asociado a las dinámicas familiares, sin embargo mi conclusión es que son más eficientes.

Desde 1976 Freeman definió la innovación como “el conjunto de actividades mediante las cuales una firma concibe, diseña, produce, nuevos productos, servicios y/o tecnologías”, incluso se ha comprobado por parte de Geroski (1993) que “aquellas firmas que logran internalizar la innovación logran mayores ventajas competitivas que sus contrapartes, que se traducen en mejores desempeños”.

Entonces la pregunta es: ¿Tienen las empresas familiares mejor innovación que las empresas no familiares? Esto explicaría en parte los mejores desempeños económicos que han demostrado las empresas familiares frente a las no familiares (Anderson & Reeb, 2003). Curiosamente, la respuesta para los investigadores es un rotundo no, debido en parte al capital paciente de las familias unidas. En mi criterio los gastos en R&D son una inversión de largo plazo, aunque se muestren contablemente en el gasto, ¿entonces existe una contradicción?

Me di a la tarea de estudiar las 17 investigaciones más relevantes a nivel mundial sobre este aspecto y encontré que los académicos han analizado diferentes temas de innovación (De Massis, Block, Cassia, etc) : 1) El input o aporte a la innovación, 2) las actividades propias de la innovación y 3) los resultados de la innovación. Básicamente en el input, es decir la inversión en investigación y desarrollo (R&D) es muy inferior en las EF frente a las ENF; igualmente, se ha encontrado que los output es decir, los resultados R&D traducido por ejemplo, en número de patentes y en la calidad de patentes, es sustancialmente inferior en las EF. Incluso otros estudios que sólo analizan EF, quería determinar cuáles de ellas tenían mejor innovación y encontraron principalmente que aquellas que tienen tres variables son mejores: a) Existe un líder claro del proyecto de innovación; b) existen recursos importantes en los proyectos de innovación; y c) existen valores compartidos entre la familia propietaria y un deseo por mantener su apellido en alta reputación. Igualmente, Chirsman y Patel (2012) aportan a esta discusión que las EF están dispuestas a invertir más en gastos R&D, cuando el desempeño actual de la firma supera la expectativa de los retornos esperados.

No obstante, parece existir un consenso por parte de los principales investigadores, en decir, que las razones por las cuales las EF no tienen más innovación, se debe a que este tipo de empresas sufren conflictos que crean mayores costos de agencia asociados con los gastos R&D, que al final se reflejan en menos inversiones. Otro de los argumentos usados es el hecho de que la propiedad familiar es desalentada por la incertidumbre del largo plazo de los gastos en R&D.

No obstante, lo anterior mi análisis es un poco diferente al de estos investigadores, tal vez al no conocer de primera mano su objeto de estudio llegan a conclusiones a veces erradas. Quiero compartir con ustedes tres ejemplos que he evidenciado en la práctica: Este año trabajando en la planeación estratégica de una empresa familiar del sector de construcción, la generación más joven comentaba abiertamente la preocupación de no ser una empresa reconocida por ser innovadora, y se sentían en desacuerdo con la postura tomada por parte del CEO de la compañía.

El líder escuchó a todos, solicitó los balances y estados de resultados de la competencia “reconocida como líder en innovación” y la comparó con su propio estado de resultados, la respuesta era evidente, la firma familiar, era mucho más rentable que la competencia, y les dijo: “Los negocios son para hacer dinero y no para alimentar el ego de ser reconocidos en el mercado por nuestra innovación”, nuestra estrategia es clara, la investigación aplicada es demasiado costosa y nosotros somos unos grandes seguidores, apenas la competencia saca algo, nosotros tenemos la capacidad de copiarlo en poco tiempo, con un costo realmente inferior.

La investigación aplicada implica una alta inversión de tiempo y recursos, que de no ser protegidos con patentes y registros se terminarán volviendo un esfuerzo infructuoso. Dependiendo del sector de la empresa, puede ser relevante ser primero en innovación o, como en el caso anterior, el más eficiente seguidor.

En otra EF del sector de alimentos, uno de los hijos de la segunda generación se quejaba ante su padre una y otra vez, del poco dinero invertido en R&D, y la poca generación de productos que tenían como firma, él fue muy claro y le pregunto ¿comparado con quién?, a lo que su hijo contesto, con nuestra competencia, por supuesto, el padre sacó los estudios de mercado y le comprobó que era la primera firma en desarrollo aunque no en investigación, y le dijo “Hijo somos la compañía que implementa más rápido la nueva tecnología que sale al mercado, incluso más rápido que la competencia, somos especialistas en ser seguidores”, incluso viajamos más que los competidores y todo lo que hacen en Europa o USA nosotros somos los primeros en desarrollarlo en nuestro mercado latino. Al separar los gastos de investigación de los gastos de desarrollo, esta empresa evidenció que invierte más en desarrollo e implementación que la competencia.

El tercer caso, es una EF del sector de herramientas de precisión donde claramente la familia invertía más en R&D que la competencia porque el fundador tenía claro que era la variable clave de su mercado.

Mi conclusión es simple, es evidente que las EF invierten menos en R&D, también sabemos que son más rentables que las ENF, tenemos evidencia empírica que las empresas que más ventajas competitivas tienen, son más rentables, por lo tanto, la lógica nos debería decir que las EF deberían ser más innovadoras, pero la evidencia empírica muestra, que no lo son y los académicos dicen que esto se debe a problemas de aversión al riesgo, o problemas de familia, lo cuál es totalmente incoherente con los estudios realizados donde el capital paciente hace que las familias asuman mayores riesgos.

Entonces la respuesta es simple las EF son más rentables porque hacen el R&D que necesitan según el mercado en el que están, no para la gloria de quién lidera la organización sino para ganar más dinero, y por lo tanto se han adaptado mejor a los mercados, de una manera más eficiente.

**Ph.D – CEO Legacy and Management Consulting Group.