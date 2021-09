Trabajo hay: Más de 77 mil empleos nuevos para jóvenes entre 18 y 28 años se crearon en menos de dos meses

El ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera , anunció que el apoyo económico dentro de la estrategia Sacúdete y la Ley de Inversión Social, donde el gobierno aporta el 25% de un salario mínimo mensual por cada nuevo puesto de trabajo creado para jóvenes entre 18 y 28 años, avanza a buen ritmo, teniendo que en cuenta que los dos primeros meses de esta estrategia, entre los meses de julio y agosto se recibieron 16.288 postulaciones de empleadores y se crearon 77.574 nuevos empleos.

“Esta es una buena noticia para el país porque estamos disminuyendo la situación de desempleo joven y gracias la ampliación de los apoyos económicos con la Ley de Inversión Social seguiremos mostrando cifras positivas que beneficien a todos los colombianos; la meta es cerrar el año 2021 con niveles de desempleo similares a los registrados antes del inicio de la pandemia”, indicó el jefe de la cartera laboral.

“Los empleadores que generen nuevos puestos de trabajo, podrán seguir postulándose para recibir este apoyo económico que otorga el gobierno, ahora no solo por contratar jóvenes entre 18 y 28 años, sino que con la recién aprobada Ley de Inversión Social, los empleadores que hayan creado nuevos puestos de trabajo para mujeres y hombres mayores de 28 años, podrán recibir un apoyo del 15% y 10% de un salario mínimo respectivamente”. Reiteró el Ministro Cabrera Báez.

Los sectores de la economía que más han hecho uso de este incentivo del Gobierno Nacional son: comercio, industrias manufactureras, actividades profesionales, científicas y técnicas, de servicios administrativos, construcción, información y comunicaciones, alojamiento y servicios de comida.

Algunas de las causales por las cuáles los postulantes no son favorecidos es que no registraron empleados adicionales y no tuvieron empleados reportados en la PILA correspondiente al periodo de cotización del mes del aportante.Para aplicar al beneficio los aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA- deben estar al día y se debe presentar el formulario de manifestación de intención diligenciado y firmado y la certificación de cumplimiento de requisitos.

El Gobierno invitó a los empresarios a incluir en su nómina a jóvenes entre 18 y 28 años, adultos mayores, mujeres víctimas de la violencia y población en condición de discapacidad, para acceder a los más de 20 beneficios tributarios vigentes.