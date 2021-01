“Terapia sistémica familiar para las Familias Empresarias”

Por Gonzalo Gómez Betancourt

Estimados empresarios familiares quiero comentarles en esta ocasión sobre el tema de las terapias sistémicas familiares y la necesidad de hacer este tipo de intervenciones en cada individuo que lo necesite, debido a que afecta no solo el sistema familiar, sino el patrimonial y el empresarial. Voy a utilizar un ejemplo para poder mostrarles las posibilidades que existen en este sentido.

Hace más de diez años, trabajaba con una familia en proceso de transición de la primera a la segunda generación, uno de los hijos en una sesión de evaluación de la consultoría, me comentó: “…..Hemos hecho de todo, a nivel empresarial: hemos constituido juntas directivas con externos independientes, hemos formalizado nuestros planes estratégicos, hemos logrado construir una estructura organizativa basada en la estrategia, hemos colocado sistemas de evaluación y compensación que apoyan la estrategia, en fin creo que hemos hecho un gran trabajo. A nivel patrimonial, lo más importante fue organizar la sucesión patrimonial y tener una estructura de blindaje; pero sabes…, aunque lo han intentado todo, no puedo evitar seguir odiando a mi papá y lo peor es que no tengo una justificación racional del por qué tengo este sentimiento.” Para mi, fue muy frustrante, en ese momento pensar que habíamos aplicado todo el instrumental desde el área de dirección de empresas para guiar a esta familia, pero hasta ese momento por mi desconocimiento del área de psicología de familia, no había aplicado ninguna intervención, decidí pues empezar a estudiar ese mundo y logré comprender que era necesario trabajar ese aspecto. A continuación voy a resumir estos años de trabajo en este tema bajo unas premisas que he venido aprendiendo, sin pretender ser especialista ya que no es mi profesión de base.

El mundo de la psicología es muy amplio y para el entendimiento de las causas de las enfermedades mentales existen diferentes vertientes, desde la psicología racionalista y clásica basada en el individuo donde prácticamente desconocen el contexto en el que se desenvuelve la persona, mediante conversaciones libres con el paciente y algunas ocasiones usando la hipnosis, se logra revivir y descarga las emociones patógenas y mediante esta catarsis se logra que los individuos trasciendan el problema (Versión clásica Freudiana), hasta la teoría sistémica familiar donde los individuos hacen parte de un grupo, por lo tanto se estudia primero el grupo mediante su historia, para entender el todo, ya que el funcionamiento de la familia influye en el individuo y viceversa. Son muchos los precursores de esta teoría entre otros: Carl Whitaker, Norman Paul, Salvador Minuchin, fromm, Reichmann, Lidz, Hellinger, etc. Además se tiene mucha investigación en temas como la esquizofrenia, suicidio, homicidio, delincuencia, separación, influencia de los antepasados, aborto, educación, etc. Que debemos aprovechar para encontrar los problemas y soluciones para nuestras familias.

En principio la teoría sistémica familiar habla de tres leyes: 1) La ley de la Jerarquía: Esto quiere decir, que en las familias hay una jerarquía, primero vienen los padres por igual y después los hermanos en orden de llegada, cualquier alteración a este orden suele afectar el sistema, por ejemplo un hermano menor que asume funciones del padre, un hijo que a nivel emocional se convierte en la pareja de la madre, etc; 2) La ley de la pertenencia: Ésta nos habla del derecho de todo individuo a pertenecer a un grupo de referencia, como lo es la familia; por ello hay que entender que una persona excluida del núcleo familiar afectará al sistema hasta que no se le reconozca ; y 3) la ley del dar y el recibir: Ésta norma es simple, en las familias se debe dar amor y recibir en igual medida, si hay desequilibrio el sistema se resiente. Alguna alteración de estas leyes pueden tener una alta influencia en las emociones de las personas de una familia.

La forma como se trabaja para encontrar las causas de los problemas es iniciar con un genograma familiar de al menos tres generaciones, colocando aspectos como nacimientos, muertes, separaciones, enfermedades, y en especial relaciones cercanas o lejanas entre familiares, esto le permite al terapeuta ver patrones comunes a partir de las tres leyes mencionadas anteriormente. Una vez detectadas donde se encuentran las causas que rompen con esas leyes, lo primero es reconocer, mediante la verdad, seguido con la reparación.

Con respecto al caso inicial, decidimos después de estudiar a profundidad este tema, consultar a una terapeuta sistémica familiar, que realizó un ejercicio con esta persona de segunda generación, y evidenció un patrón común en la familia que era la exclusión, en cada generación por razones religiosas o sociales, se habían excluido miembros de la familia y en especial de una rama familiar. El terapeuta trabajó con este miembro de la familia en reconocer esas personas, aunque ya estuvieran muertas, el fundador terminó involucrándose después de mucho insistirle, ya que él había participado en una de esas exclusiones, lo que además vino acompañado de reparación a ese núcleo excluido, que fue lo más difícil. Con este gran gesto del fundador, las relaciones padre e hijo mejoraron sustancialmente, hoy no queda rastro de ese odio.

Debo decir que yo era un incrédulo, ya que mi formación ha sido racional, newtoniana, lineal, católica, y me parecía un poco esotérico todo este planteamiento. Sin embargo, cuando me fui a la literatura y a la investigación, encontré rigor científico en muchos de los investigadores mencionados. Los invitó a que nunca es tarde para pensar, ¿Por qué su sistema familiar está en continuo desequilibrio?, pues ahora puede trabajar en esta alternativa terapéuticas. Siento que el mundo está convergiendo, las diferentes áreas del saber nos estamos interrelacionando para poder ayudar a la humanidad a ser mejores personas.

CEO Legacy & Management Consulting Group