Steve Wozniak, cofundador de Apple, confirmó que el país “será el Silicon Valley de la región”

El Presidente de la República, Iván Duque, inauguró Colombia 4.0, el evento de contenido digital más importante del país y de América Latina y donde el invitado de honor, Steve Wozniak, autoridad mundial, reiteró que el país se encamina a ser el Silicon Valley de América Latina.

“En todo el mundo me preguntan sobre cuál será el próximo Silicon Valley y con mi esposa, siempre les digo que el único lugar al que siempre regreso en América del Sur, es Colombia, y lo refiero como lo mejor que he visto, Y realmente lo creo, lo creo de corazón”, declaró.

Wozniak, cofundador de Apple, reconoció que el empuje de los colombianos y su mentalidad emprendedora lo cautivaron.

“Uno de los primeros lugares que visité para hablar de emprendimiento en el mundo, fuera de los Estados Unidos, fue Bogotá, en 2003, 2004; fue hace mucho tiempo ya. Las Farc todavía estaban aquí presionando, y me enamoré de las personas y de este lugar; ellas querían avanzar y veían en la tecnología que podían establecer muchos negocios y mejorar la economía”, dijo.

Retos y tecnología para resolverlos

En su charla de apertura de Colombia 4.0, el Presidente Duque manifestó que los grandes desafíos climáticos que hoy enfrenta la humanidad se pueden superar con el uso de la tecnología, y se resumen en una sola palabra: ‘SosTECnibilidad’.

“¿Cómo hacemos para que las tecnologías sean la mejor herramienta para tener un entorno sostenible?; ¿Cómo hacemos para que los criptoactivos, los NFT, sean vehículos efectivos que puedan unirse a los mercados de carbono?; ¿Cómo logramos que la movilidad, la transición energética tengan en la tecnología a su mejor aliada?”, preguntó.

El Jefe de Estado señaló que los avances de la llamada ‘cuarta revolución industrial’, hoy por hoy, son centrales para superar los retos ambientales, que también requieren del cambio de patrones de comportamiento que permitan mitigar, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Es saber aprovechar tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, la computación en la nube, el aprendizaje a través de máquinas (machine learning); que podamos incorporar elementos de ciberseguridad y las redes de velocidad de datos para asociarse con nuestros grandes objetivos”, remarcó el Mandatario.

El Presidente Duque enumeró los logros del Gobierno Nacional en cuanto al desarrollo de la tecnología en beneficio de los ciudadanos, y mencionó la transición energética hacia las renovables no convencionales, como la solar y la eólica; la política de economía circular; la movilidad limpia con los vehículos eléctricos públicos y privados; la ruta del hidrógeno verde, entre otros avances.

Agregó que la tecnología también es aliada de la defensa medioambiental del país y la lucha contra la deforestación. Pero, además, es fundamental para el monitoreo del clima.

“De hecho, el IDEAM de nuestro país y la aplicación que hemos puesto a disposición, a través del Ministerio de Ambiente, con la campaña que se llama ‘Colombia Respira Bien’, hoy, desde una aplicación móvil podemos ver cómo va el contador de árboles en nuestro país para sembrar 180 millones de árboles al 7 de agosto de este año”, dijo.

Y agregó que “tenemos la posibilidad también de con el Sistema Nacional Ambiental y las Corporaciones Autónomas Regionales de nuestro país, ver efectivamente con seguimientos de mapa, georreferenciación, si efectivamente las semillas y los árboles sembrados mantienen su curso de crecimiento y exposición en el tiempo”, concluyó.

Mencionó el trabajo que se adelanta en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), de Palmira, que confirma el concepto de ‘Bioeconomía’.

“Se ha creado el mayor banco de genética y el mayor banco de semillas para especies como la cazaba y el fríjol; se recibieron ya compromisos de más de USD 14 millones por parte de la Fundación Bezos ‘Earth Fan’, para que ese banco de semillas siga creciendo y se convierta en una solución para enfrentar crisis potenciales de abastecimiento de alimentos en países tropicales y subtropicales”.

Para Duque Márquez el mensaje de Colombia 4.0 es que el país debe sentirse orgulloso de ser el segundo con mayor biodiversidad del planeta; de que se están definiendo marcos de acción y política pública que son efectivas, y sin perder de vista que el enemigo común es la deforestación.

“Si estamos formando 100 mil programadores; si estamos desarrollando un ecosistema donde las empresas; los startups tecnológicos no pagan impuesto de renta durante los primeros años, siempre y cuando haya un mínimo de inversión y un mínimo de empleos; y cuando hemos logrado que la inversión extranjera no minero energética crezca 196 por ciento en estos cuatro años, es porque hoy Colombia tiene que posicionarse, no solamente como un espacio para la tecnología, sino como el país líder en la ‘SosTECnibilidad’, donde la agenda ambiental y la cuarta revolución industrial se den la mano y, nos permitan a nosotros, triunfar como nación”, concluyó.