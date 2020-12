¿Qué tienen que ver las películas de misterio con la informalidad laboral en Colombia?

Por: Carmen Pagés

¿A quién no le gusta una buena película o un buen libro de misterio? Al principio, se nos presenta un enigmático acto criminal: alguien es asesinado, o una joya es robada, en extrañas circunstancias. La familia afectada llama a alguien para resolver el caso… Un inspector de policía, o una investigadora privada. Durante el resto de la película tratamos de ir atando cabos, poniendo a prueba nuestra lógica deductiva: ¿fue el cocinero, fue el mayordomo? Al final, ayudados de la capacidad de tirar de la madeja del inspector o la investigadora privada, entendemos lo que ha pasado y se descubre el culpable.

Resulta que la economía puede parecerse a una película de misterio. Se nos plantea un misterio, y apoyados del conocimiento, la lógica y los datos, debemos desvelar la causa. En mi caso, hace unos días me plantearon esta incógnita: ¿Por qué hay tanta informalidad en Colombia? Entonces me tocó asumir el papel de Agatha Christie, solo que, en vez de entrevistar a todos los sospechosos, me fui a los datos de diferentes países y empecé a mirar qué revela la comparación de los mismos sobre la informalidad en este país.

En búsqueda del origen de la informalidad laboral

Para resolver este misterio acudí al Sistema de Información del Mercado Laboral del BID (SIMS) y bajé datos de toda América Latina y el Caribe. El SIMS contiene información comparable entre países acerca de múltiples indicadores del mercado laboral. Además, presenta información altamente desglosada: por grupo de edad, género, área y otras variables de interés. Lo primero que veo es que Colombia tiene una tasa de informalidad–medida como personas que trabajan, pero no están afiliadas a un sistema de pensiones—de 65%. Es decir, solo 1 de cada 3 trabajadores contribuye a una pensión. ¿Se explica esto por su nivel de ingreso per cápita? No. Brasil y Costa Rica, por ejemplo, tienen tasas respectivas de 43 y 32% a pesar de tener un ingreso per cápita solo ligeramente más alto que el de Colombia.

Solo 1 de cada 3 trabajadores colombianos contribuye a una pensión.

Lo siguiente que miro es dónde está la informalidad en Colombia. ¿Está entre los trabajadores por cuenta propia o entre los asalariados? Revisando los datos, veo que la informalidad entre los trabajadores asalariados no es muy alta (31%), no tan lejos del caso de Brasil (23%) y Costa Rica (20%). De hecho, si el nivel de informalidad entre los asalariados colombianos fuera el mismo que el de Brasil o Costa Rica, la tasa de formalidad solo crecería entre 5 y 6 puntos porcentuales, respectivamente. Descartamos entonces un sospechoso: la alta informalidad en Colombia no parece tener su origen en el comportamiento de los empleadores.

Los trabajadores por cuenta propia y la seguridad social

Mirando más los datos del SIMS veo dónde está la gran diferencia. Esta radica en el hecho de que, en Colombia, la afiliación a la seguridad social entre los trabajadores por cuenta propia es bajísima, de 13%, versus 38% en Brasil y 49% en Costa Rica. Si Colombia pudiera replicar las cifras de formalidad entre los cuentapropistas de estos dos países, su tasa de formalidad subiría entre 10 y 15 puntos, respectivamente.

En Colombia, la afiliación a la seguridad social entre los trabajadores por cuenta propia es bajísima.

Umm … Interesante. Comparando los indicadores de nuevo, veo otro detalle sorprendente. Colombia es un campeón del empleo por cuenta propia: un 42% de los trabajadores trabaja por su cuenta (en su oficio, en su negocio o a honorarios), y esta cifra solo es superada por un país en la región, Bolivia, el cual tiene un ingreso per cápita mucho menor. En comparación, en Brasil, menos de uno de cada cuatro trabajadores se desempeña por cuenta propia, y en Costa Rica solo lo hacen el 14%. Ahora bien, ¿por qué hay tanta gente que trabaja por cuenta propia en Colombia? ¿Podría ser porque hay muchos falsos independientes, trabajando a honorarios? No parece. Según la Encuesta Nacional de Hogares, solo un porcentaje pequeño de los cuentapropistas trabajan a honorarios. Aun si no los contara, las cifras de trabajadores por cuenta propia seguirían siendo muy superiores a las de otros países. De hecho, si Colombia tuviera el mismo porcentaje de trabajo por cuenta propia que Brasil o Costa Rica, su tasa de formalidad aumentaría en 10 o 15 puntos, respectivamente.

¿Cómo formalizar a los cuentapropistas?

Recapitulo entonces. ¿Qué nos ha permitido ver la comparación entre países, y particularmente entre países similares a Colombia, con tasas de formalidad mayores? Que mucho del problema de la alta informalidad parece radicar en el exceso de cuentapropistas de Colombia y en su bajo nivel de afiliación a la seguridad social. Desde un punto de vista práctico, este hallazgo permite enfocar las políticas de formalización en acciones que aumenten el grado de afiliación entre los trabajadores por cuenta propia. Ello se podría lograr haciéndoles dicha afiliación más fácil y atractiva, de manera que suponga el mínimo esfuerzo y sea lo más automática posible para el trabajador independiente. El Laboratorio de Ahorro para el Retiro del BID ha estado avanzando en esta dirección, haciendo uso de la tecnología y las lecciones aprendidas de las ciencias del comportamiento. El otro tema pendiente es reducir la tasa de trabajo por cuenta propia, particularmente entre los jóvenes y los trabajadores de bajos ingresos, que es donde las cifras de Colombia son excepcionalmente altas ¿Elemental, querido Watson? Lamentablemente no, pero al menos tenemos buenas pistas de quiénes pueden ser los culpables.

Jefa de la División de Mercados Laborales del BID hasta septiembre de 2020.