¿Qué es y Cómo funciona el Cross Docking para mi empresa o emprendimiento?

Publicado: septiembre 25, 2022, 5:37 pm

En la actualidad, el eCommerce se enfrenta a un gran problema: la distribución rápida y constante de mercancías en territorios lejanos a la bodega principal ¿Cómo entregar productos a los usuarios el mismo día o al día siguiente?

Exprés o inmediatez, además de ser sinónimos, se han convertido en una necesidad para las empresas y emprendimientos en el mundo del eCommerce. Las dinámicas de comprar y vender online avanzan y se popularizan cada vez más. Las personas buscan lo que desean, comparan beneficios, precios y tiempos de entrega para tomar una decisión.

Por ejemplo, de acuerdo con un análisis realizado por Baymard Institute, los costos extras en envíos e impuestos que se reflejan solo al momento de pagar (48%), junto a las demoras en envíos (22%), son causales de abandono del carrito o deserción en la compra.

Bajo este panorama, los negocios deben brindar servicios que satisfagan las demandas de los consumidores. Es en este punto donde el cross docking, un novedoso modelo logístico, se convierte en un aliado y complemento perfecto para los pequeños, medianos y hasta grandes negocios.

Qué es y cómo funciona un modelo de Cross Docking

Es un modelo de preparación de pedidos en el que los productos se distribuyen en el menor tiempo posible, pasando por un proceso de almacenaje muy corto o exprés (menos de 24 horas), esto cuando se habla de alta rotación. También existe la baja rotación y, en este caso, los comercios deciden el tiempo que la mercancía durará en las bodegas.

Una de las empresas reconocidas en el país de logística y mensajería instantánea, Pibox, escaló su modelo de negocio y hoy cuenta con un servicio de cross docking para sus usuarios. Actualmente, están en la capacidad de recibir productos, almacenarlos y distribuirlos. Cuentan con espacios en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que le permite una cobertura más amplia a la hora de las entregas.

“La necesidad del consumidor hoy, lo hace tomar una decisión de compra teniendo en cuenta los tiempos de entrega. Anteriormente, muchos pequeños y medianos negocios no podían hacer llegar sus productos de manera rápida a los clientes; ahora, con nosotros y nuestro servicio, logran tener entregas same day y next day”, explica Andrea Lucero, Product Manager de Pibox.

Después de recibir el inventario, el operador logístico se encarga de alistar los pedidos. Cruzando la información sobre la mercancía en bodega, se procede al enrutamiento y, posteriormente, al despacho. Las empresas que anteriormente sufrían con tiempos de entrega de tres, cuatro o más días que tarda la mensajería tradicional, pueden contar hoy con una distribución de sus productos en un mismo día o al siguiente.

Otro beneficio que destaca Lucero y del que la empresa de logística está orgullosa, es el impulso que le están brindando, especialmente, a los pequeños y medianos empresarios, al permitirles llegar y abrir mercados en diferentes partes del país con la mensajería exprés.

“Si bien, los emprendedores han avanzado en su presencia digital en eCommerce, la logística no les permitía, de pronto, realizar ventas en Barranquilla estando ubicados en Bogotá. Hoy, con Pibox, ya lo pueden hacer porque no necesitan nada más sino abrir las ventas en esas ciudades contactarnos en https://www.envios.pibox.app/ y del resto nos encargamos nosotros”, agrega la ejecutiva.

Día a día crecen los usuarios en Internet y las personas compran más a través de canales digitales, por lo que estar a la vanguardia es una necesidad u obligación. Modernizarse e implementar nuevas tecnologías no tiene que convertirse en un dolor de cabeza, hay compañías que ya cuentan con el soporte técnico y logístico que facilitan todo este proceso.