Pfizer presenta datos para solicitar tercera dosis para la población general

Pfizer y BioNTech dijeron que presentaron datos de ensayos clínicos en etapa inicial a la Administración de Alimentos y Medicamentos como parte de su solicitud de EE. UU. para obtener la autorización de un refuerzo de la vacuna Covid-19 para todas las personas de 16 años o más, no solo para las personas con sistemas inmunitarios débiles.

En un ensayo de fase uno, una dosis de refuerzo de la vacuna generó «anticuerpos neutralizantes significativamente más altos» contra la cepa de coronavirus original, así como las variantes beta y delta, dijeron las compañías en un comunicado de prensa. Los participantes del ensayo recibieron una tercera inyección de la vacuna de dos dosis entre ocho y nueve meses después de recibir su segunda inyección, dijeron.

Las compañías dijeron que los resultados del ensayo de última etapa que evalúan la tercera dosis se esperan en breve y también se presentarán a la FDA y otras autoridades reguladoras en todo el mundo.

El anuncio de los fabricantes de medicamentos se produce después de que funcionarios de salud federales aprobaron el viernes la administración de inyecciones de refuerzo Covid de las vacunas Pfizer y Moderna a estadounidenses con sistemas inmunitarios debilitados, que incluyen pacientes con cáncer y VIH y personas que han tenido trasplantes de órganos.

Los datos más recientes de Pfizer analizan la seguridad y la respuesta inmune del refuerzo en personas con sistemas inmunológicos por lo demás saludables.

Los funcionarios federales de salud no recomiendan dosis de refuerzo para el público en general en este momento, pero el asesor médico en jefe de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, ha dicho que todos «probablemente» necesitarán una inyección de refuerzo en algún momento.

Pfizer ha citado datos de Israel, donde los funcionarios del país dijeron el mes pasado que la vacuna de dos dosis tenía solo un 39% de efectividad contra la enfermedad, culpando de la caída en el rendimiento a la variante delta altamente contagiosa. Cuando Pfizer presentó su solicitud original a la FDA en diciembre, dijo que sus inyecciones tenían una efectividad de alrededor del 95% para prevenir las infecciones por Covid.

La vacuna todavía se considera altamente efectiva contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes, según funcionarios de salud israelíes.

En Colombia así se sigue enfrentando al Coronavirus

En este momento de la pandemia hay dos grandes pilares: la vacunación y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, y dentro de este último la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible – PRASS.

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que esto sucede ya que la vacunación es efectiva para reducir muertes y hospitalizaciones, pero dada la aparición de nuevos linajes y que algunos evaden la respuesta inmune, incluso de las vacunas, parece ser que la efectividad de estas para reducir contagios tiende a ser menor.

Aclaró que esto no quiere decir que las vacunas no sirvan para evitar el contagio, pero se puede afectar un poco; se mantiene la efectividad para formas graves. Además, todavía hay una alta población de personas susceptibles que no se han vacunado, y si bien las vacunas tienen una efectividad muy alta, no es del 100 %.

La estrategia PRASS busca detectar los casos tempranamente por síntomas, para aislarlos, «la gente debería aislarse desde que es sospechoso y no esperar el resultado de la prueba, porque esta infección es contagiosa principalmente dos días antes del inicio de los síntomas y un día después de presentarlos. Después sigue siendo contagiosa, pero va bajando, por eso es que hay que aislar».

Con información de CNBC